“Meu caso de amor com a Juventus nunca vai acabar. No final da temporada eu vou montar.”

Capitão da Juventus após o triunfo frente ao Sassuolo que fechou a Liga dos Campeões: “A ambição é sempre vencer e no próximo ano esta é a intenção…”

“Meu caso de amor com a Juventus não acabou e nunca vai acabar. O amor é tão grande da minha parte e também acredito do lado deles que nunca vai acabar. No final da temporada vou ficar com a minha família: uma em casa e uma no clube”. O sucesso de retorno de Sassuolo que bloqueia a zona da Liga dos Campeões nos Bianconeri, Giorgio Chiellini Olhando para o futuro: “Claro que tenho que fazer algumas avaliações com minha família, mas o quarto lugar vem em primeiro lugar e a Copa da Itália.”

“Só depois disso vou pensar no resto – acrescentou o capitão da Juventus – no ano passado renovei após o Campeonato da Europa, hoje vivo com calma e felicidade.” Portanto, não há pistas para o futuro, mesmo que a análise da vitória de Mabe Chiellini fale por si como jogadora (“Agora é importante ficar em quarto, então talvez tente chegar o mais alto possível. Fechar o poço ajudará a obter um melhor começar no ano que vem”) e como treinador (“O caminho de crescimento é importante, mas o ranking reflete o que vimos e é verdade. A ambição desta equipe é vencer, não devemos ser complacentes, sem desistir de tentar alcançar o sucesso.”).

A Juventus conquistou 12 pontos de um ponto duplo em 2022 na Série A, pelo menos 5 a mais do que qualquer outro time: “É uma coisa boa ou ruim? – Chiellini pergunta com uma risada – temos caráter, esse time quando está em uma armadilha, mas devemos ser capazes de fazer isso antes mesmo de bater, há espaço para crescer, ou então não seremos o quarto lugar.”