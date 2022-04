Moto GB. Savadore cai em Portugal na última volta / Desporto / Home

Um fim de semana em Portimão deixa muita amargura na boca de Lorenzo Savadore. O Centauro de Cesena estreou-se esta época no MotoGP no Grande Prémio de Portugal com um acidente na última volta da prova ganho por Fabio Quartararo (Yamaha), à frente do compatriota Zarco (Pramac Racing) e Alex Espargaró (Aprilia Racing).

O fim de semana começou com condições climáticas adversas com vento e chuva afetando as quatro sessões de treinos livres. Na pista Graças a um wild card, o piloto da Roménia conseguiu apenas uma volta de qualificação com pneus secos, não ultrapassando o 21º lugar da grelha de partida. O final foi decepcionante: a queda, sem consequências físicas, a poucos quilómetros da bandeira quadrada, tirou a satisfação de terminar a corrida como porta-estandarte da Aprilia Racing.

Notas felizes que não faltam no número 32: Ele foi capaz de tentar várias melhorias para fazer seu Rs-gp e quebrar o gelo nesta temporada.e progredir em seu processo de aprendizagem. “Mesmo na corrida – diz o capítulo de 1993 – continuamos nosso trabalho de desenvolvimento. Era necessário percorrermos quilômetros e, exceto pela queda no final, conseguimos. Temos muitas peças novas para testar que ainda precisam de alguns refinando, e é para isso que estamos aqui No entanto, estou muito feliz pela plataforma de Alex, significa muito para toda a equipe e sempre nos incentiva a fazer o nosso melhor para fazer a moto crescer.”

Savadore estará de volta à pista no Campeonato Mundial em Jerez de la Frontera (Grande Prêmio da Espanha) com um segundo wild card em 1º de maio. Já na Moto3, Ilia Bartolini da Sardenha ficou em 19º lugar