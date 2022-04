4-2 para a Azzurra após quatro finalizações – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

Itália – Estônia transmissão ao vivo começa às 18h00

11:04 No meio da quinta ponta, sempre jogamos nos confins do fundo, com interesses mútuos trocados.

11:00 Também no final do quinto a Dinamarca está planejando uma estratégia defensiva.

10:57 Vamos começar de novo! A Itália no quinto lugar terá a última chance.

10h55 Ambiente descontraído e descontraído no pequeno salão.

10:53 Azzurri foi muito bom em limitar os danos novamente, apenas um ponto para a Dinamarca. Depois de quatro finais foi 4-2 Itália.

10:49 Os Blues colocam um guarda do lado direito, favorito dos adversários para conceder apenas um ponto.

10:46 Um erro dos dinamarqueses que erraram o chute e colocaram uma pedra azul no ponto. Então eles se recuperam com um bom chute. Agora as duas últimas rebatidas com um ponto para a Dinamarca.

10:45 A parte inferior é cercada por pedras italianas e dinamarquesas no meio da quarta extremidade. Vamos ver que tipo de estratégia a Dinamarca está planejando.

10:43 Neste momento, o blues é muito sutil e sarcástico, capaz de tirar proveito da observação de cada oponente

10:40 Essa é Stefania! A estratégia dinamarquesa foi muito ruim, o que deixa a luz do outro lado do gelo, e Constantini não comete erros e marca dois pontos. 4-1 Itália após três finais!

10:37 Um bom plano defensivo dinamarquês nos estágios finais do terceiro final, mas excelentes chances de acertar o outro lado. Venha para Stefania.

10:33 Belo chute de Arman que passa para o outro lado retirando a pedra do adversário do ponto.

10:32 Uma pedra dinamarquesa em um ponto parcialmente obstruído e uma vista do blues no meio da terceira extremidade.

10:30 As duas equipes estudam no início do terceiro final que promete ser certeiro.

10:26 Constantine limita o dano concedendo apenas um ponto, e a Dinamarca encurta a distância. 2-1 Itália após o segundo final. Agora entregue-o aos nossos filhos.

10:23 No entanto, a resposta da Dinamarca que faz um excelente tratamento e o coloca na frente. Precisamos de um belo chute de Costantini agora para atacar.

10:20 No momento, o enredo da Itália é muito favorável. Três pedras azuis para apontar, Arman coloca um guarda a quatro tiros do final.

10:17 O blues é bom e cirúrgico nos dois primeiros tons do segundo final.

10:14 Na verdade funciona! BLUES REPORTA DOIS PONTOS! 2-0 Itália após o primeiro final

10:10 Os dinamarqueses tentaram novamente, mas Arman optou por limpar a pedra oposta atrás da linha T, mas também moveu um pouco a pedra azul. A estratégia parece estar funcionando.

10:09 Belo movimento das pedras no fundo. Os dinamarqueses tentam fechar os espaços, mas Arman reabre tudo removendo a pedra que obstruía a vista.

10:05 Fase de estudo clássico após os primeiros disparos.

10:00 Tudo está pronto, tudo está pronto! O martelo será para a Itália no final da abertura. TORNAR-SE AZUL!

9:55 Mais cinco minutos! A equipe dinamarquesa é composta por Lander e Holtermann

9:50 Dez minutos e pronto!

9:45 Stefania Constantini encontrou nesses primeiros bares a confiança certa com Arman, substituto de Moussaner. O desafio é encontrar a convergência certa dados os pontos salientes.

9:40 Itália depois triplo Com o Japão, Nova Zelândia e Coreia do Sul, ele acumulou todos os pontos em seu range de giros e agora está procurando um jogo de pôquer contra a Dinamarca.

9h35 Bom dia, faltam 25 minutos para o jogo.

Bem-vindo ao Texto direto da Itália e Dinamarcareunião válida para Round robin do Campeonato Mundial de Duplas Mistas de 2022, marcado para esta semana em Genebra. Stefania Constantini e Sebastiano Armandepois de iniciar uma bomba com triplo Contra o Japão, Nova Zelândia e Coreia do Sul, eles tentarão trazer o poker contra os países nórdicos em um desafio que não é fácil.

Na verdade, seria um teste de “maturidade”. Após dois dias de partidas, campeão olímpico e “novo” companheiro de aventuras (chamado para substituir Moussaner que ficou em casa devido a lesão) Eles terão que se ajustar maisPortanto, não fique despreparado em momentos cruciais. Os adversários são acessíveis, mas competitivos, Veteranos com 2 vitórias (Finlândia e Coreia do Sul) e 1 derrota (Noruega).

data em 10 horas Com a quarta partida do round-robin de Itália e Dinamarca, válida para a Copa do Mundo de Duplas Mistas de Curling 2022. A OA Sport apresentará você Um fluxo de texto ao vivo que começa às 9h30 com atualizações constantes que terminam após o final, pedra por pedra, para que você não perca nada.. Aproveite e boa curling a todos!

