MotoGP Portimão (Portugal) 2022: Quartararo vence, Bastianini Falls – Sport – MotoGP

Roma, 24 de abril de 2022 – Grande Prémio de Portugalele ganhou Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) no caminho certo em Portimão. O francês, campeão do mundo, no final da corrida controlada, ultrapassa seu compatriota na linha de chegada Johann Zarko (Pramac Racing), retirado de pólo.

O terceiro foram os espanhóis Alex Espargari. oitavoe os primeiros italianos, Francesco Bagnaia (Equipe Ducati).

má queda para Jack Miller em uma Ducati, que na tentativa de bater Joan Mir da Suzuki em sua luta no pódio, passou por seu oponente com os dois fora do caminho. “Zero” é pesado na ordem do azul Enea BastianiniQue após a queda nos playoffs Também escorrega na corrida Perda do campeonato de pilotos de condução.

Marc Marquez É apenas o sexto lugar, enquanto o outro oficial Ducati de Pico Bagnaya ocupa um oitavo lugar decente após as dificuldades e horror que se seguiram à queda assustadora de ontem.

O vencedor fica feliz: “Eu empurrei muito forte Como fiz em Austin e na Argentina, mas a moto teve um desempenho muito melhor aqui. Havia as condições perfeitas para progredir, comecei bem e dei o meu melhor logo de cara. Estou feliz com esta primeira vitória da temporada, agora não devemos desistir e continuar assim.” O campeão mundial francês também venceu topo do ranking Pilotos em altitude 69 pontos A par com Rins.

F1: Horários de TV do GP de Imola

Reviva a transmissão ao vivo da partida