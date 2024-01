Portugal é invasivo e abraça Ronaldo: a reação de CR7

Lisboa – O terceiro dia do anúncio qualificado Euro 2024 Terminou com uma importante vitória para Portugalque ele superou 3-0 Bósnia. Em campo por 90 minutos Cristiano Ronaldoque não conseguiu se tornar protagonista por meio de uma assistência ou gol, mas ainda chama a atenção pelos detalhes repentino Aconteceu no campo.

Ghazi abraça Ronaldo: a reação em campo

Durante o desafio em José Alvalade de Lisboa, A fã portuguêsCarregando a bandeira portuguesa, entrou em campo. A invasão parou bem na frente dele CR7Com o fã que o abraçou Ajoelhado Depois, aos seus pés. Ronaldo ficou Sem emoçãoaceita o abraço de um fã que literalmente pertence a ele Levantado do chão. Antes da intervenção de segurança, o torcedor comemorou o ícone.”Seyoum“Na frente de Ronaldo, que repetiu esse gesto, divertiu-se. Em seguida, os seguranças escoltaram os invasores para fora do campo, e ele ainda terá uma lembrança indelével dessa cena. Tornou-se viral nas redes sociais.