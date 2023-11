Mundial de Clubes, depois do Inter, um triplo desafio para Juventus, Milan e Napoli – QuiFinanza

É sem dúvida um dos eventos de futebol mais esperados dos próximos anos O Mundial de Clubes com a participação de 32 seleções. Faltam ainda cerca de dois anos para a primeira edição, estando a estreia histórica marcada para o verão de 2025.

A classificação da UEFA será fundamental para determinar o quinto lugar na Liga dos Campeões. Uma discussão internacional, que diz respeito a todas as empresas. No entanto, olhando para a Itália e, portanto, para a Série A, há uma corrida a três atrás do Inter, por apenas uma vaga restante na Copa do Mundo. Ainda há dúvidas sobre quem, entre eles Juventus, Milão e Nápolespoderão garantir uma posição de prestígio e lucrativa.

Inter, vaga garantida

É bom explicar por que estamos olhando para Juventus, Milan e Napoli, ao mesmo tempo em que damos como certa a chegada do Inter ao Mundial de Clubes de 2025. Não há empregos permanentes Mas as orientações fazem os nerazzurri sorrir.

Sabemos que os vencedores da Liga dos Campeões se qualificam por direito para este evento. Os resultados levados em consideração Para chegar só estarão os da Liga dos Campeões. Ele foi excluído da Liga Europa e da escalação da conferência, que lembramos ser totalmente visível Agora, a plataforma de streaming ao vivo Sky, por meio da qual você pode acompanhar os italianosE não só na Europa.

Cada torneio Em nenhuma circunstância poderá incluir mais de duas equipes participantes. A única alternativa a este princípio é ter vários campeões europeus do mesmo país nos anos que antecedem o Campeonato do Mundo.

Os critérios para as eleições ainda não foram determinados. O Conselho da FIFA decidirá isso em dezembro. No entanto, ela expressou sua opinião sobre o assunto La Gazzetta dello SportAo destacar as duas possibilidades da mesa em termos de cálculo de pontos.

O método mais simples e intuitivo é o Classificação europeia de clubes, já utilizado para sementes de xícara. Mas neste caso será ajustado significativamente, tendo em conta apenas os resultados alcançados na Liga dos Campeões. Aqui está o gráfico: dois pontos por vitórias, um ponto por empates e zero por derrotas, como esperado. São 4 pontos adicionais por participação, 5 pontos por chegar às oitavas de final, um para as quartas de final, um para as semifinais e um para a final.

o O segundo método Em vez disso, eles são avaliados prevendo uma mudança líquida no tópico. Esta seria uma ideia útil: 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e 5 pontos por bônus de participação. Isso ressaltaria a importância dada às vitórias nas partidas individuais, para não incentivar cálculos e favorecer o espetáculo. Ambos os sistemas concederão acesso a seis equipes até o momento: Chelsea, verdadeiro Madri E Manchester cidadeque venceu a Liga dos Campeões de 2021 a 2023. Mas a classificação vai recompensar Baviera monge, Internacional E Paris Saint-Germain.

Corrida a três: Juventus, Milão e Nápoles

Outra vaga será automaticamente alocada ao clube Vencedor da Liga dos Campeões em 2024. Se for do Chelsea, Real Madrid ou Manchester City, a classificação será utilizada para a atribuição.

Entretanto, isto cria um desafio realmente interessante nos grandes torneios: Borussia Dortmund e Leipzig Na Liga Alemã, Barcelona e Atlético de Madrid No Campeonato Espanhol, com os blaugrana levando vantagem se o método FIFA for concedido. Porém, em Portugal, você poderá contar com isso Portomas espero em BenficaMesmo que haja medo do Salzburgo ou do Shakhtar.

A situação na Itália é um pouco mais complicada. Da forma como está agora, será fácil de instalar Juventus é o time escolhido. Na verdade, os Bianconeri estão à frente dos seus rivais diretos em ambos os sistemas em consideração. Pelos cálculos da FIFA, seriam 10 pontos a mais que o Milan e 13 a mais que o Napoli, e o contrário, segundo a classificação atual da UEFA, 8 pontos sobre os rossoneri e 13 sobre os azzurri.

Por que então estamos falando de um triatlo? O motivo será informado em breve. Quem acompanha a Liga dos Campeões sabe muito bem que Juve não participará da prova europeia este ano. – Um ano de exclusão total das copas conforme acordo. Os torcedores zombaram da perspectiva de perder a oportunidade de competir em uma liga de conferência pouco atraente, mas as consequências podem ser maiores.

Inter, Milan, Napoli e Lazio disputam a Liga dos Campeões entre os italianos exclusivamente no Prime Video, com uma partida em cada rodada semanal. Isso significa que o grupo de Allegri não tem como somar novos pontos. Ele só precisa torcer para que Pioli e Garcia não fiquem muito à frente da concorrência.

Milão é o principal concorrente, devido à curta distância. A vitória sobre o Paris Saint-Germain é crucial para continuar esperando chegar às oitavas de final, mas isso não é de forma alguma uma conclusão precipitada. A próxima partida contra o Borussia Dortmund pode ser realmente decisiva. Em caso de derrota do Pioli, juntamente com a vitória do francês sobre o Newcastle, a distância será intransponível e, como mencionamos, a diferença será difícil.Possibilidade de rebaixamento para a Liga Europa Não garantirá pontos para o Mundial.

Em termos de qualificações, Nápoles está em melhor formaEmbora o empate contra o Union Berlin tenha sido um claro retrocesso. A equipe lidera o Braga por quatro pontos faltando duas partidas para o fim. Na pior das hipóteses, perdendo o próximo jogo contra o Real Madrid e vendo os portugueses vencerem, a diferença ficará reduzida a um golo. Neste último, bastará não perder o passe.

o No entanto, a vantagem que a Juve acumulou ainda é convincenteLevando em consideração que apenas chegar às oitavas de final não é suficiente para superar Milan e Napoli. Será necessária uma campanha convincente na Liga dos Campeões como no ano passado, mas ambas as equipas atravessam actualmente uma fase delicada em termos de jogo e resultados.

À mesa, refira-se que não existe apenas o prestígio da participação. Deve estar bem protegido 2 mil milhões de euros em prémios monetários Para a edição de 2025 da primeira edição do Mundial de Clubes, está claramente dividido entre os vários participantes. Conforme mencionado, competirão 32 empresas, divididas em oito grupos, cada um composto por quatro equipes. As duas melhores equipes do ranking se classificam para as oitavas de final, e depois seguem as partidas de eliminação direta até a final. Começará em 15 de junho, um ano antes da Copa do Mundo para seleções nacionais, e terminará em 12 de julho. A primeira sede histórica será a sede dos Estados Unidos da América.

