O futebol de mercado fica louco. Cr7 Tchau …? Gattuso é o novo treinador da Fiorentina

Gennaro Gattuso é o novo treinador da Fiorentina. O Purple Club anuncia isso em seu site. “Gattuso será o novo treinador da Fiorentina“- Lê – O presidente Rocco Comiso anuncia o guia técnico para a equipe dos primeiros infratores, a partir de 1º de julho de 2021.”

O que Ronaldo faz?

“Este ano não conseguimos vencer a Liga italiana, parabéns ao Inter pelo título que mereceu: ainda tenho de agradecer tudo o que conquistamos nesta temporada na Juventus, tanto coletivamente como individualmente.”Sim, no Instagram, Cristiano Ronaldo analisa a temporada que acaba de terminar com um longo post

Com estes objectivos, alcancei um objectivo que me tinha proposto desde o primeiro dia que cheguei à Itália – explica a portuguesa, que enumera todos os títulos que conquistou entre a Série A italiana, a Premier League e a Liga Espanhola a título pessoal e ao nível do clube, incluindo o título de melhor marcador. Desde a sua chegada à península – e já disse que não estou a perseguir recordes, os recordes estão atrás de mim: o futebol é um jogo de equipa, mas ao vencermos individuais ajudamos as nossas equipas atingir seus objetivos. “

A carta termina com um apelo aos fãs: “É para isso que estou trabalhando, é isso que me move e é por isso que sempre o perseguirei até o último dia.

Obrigado a todos que participaram dessa viagem! Estamos juntos. “

Donnarumma, tchau Milan. O alvo aqui é Maignan

As ruas de Milão e Gigio Donnarumma estão destinadas à secessão A chegada de Minnian ao Milan marca o fim da história de Donnarumma com os rossoneri, que começou nas categorias de base em 2013. O atual contrato do goleiro do AC Milan termina em 30 de junho e nos últimos meses não foi possível chegar a um acordo sobre a extensão. Os rossoneri ofereceram 8 milhões de euros por temporada, o que não é suficiente. Acresce que, no resultado das negociações, o peso das comissões solicitadas pelo Agente Mino Raiola, que teriam ascendido a cerca de 15-20 milhões.

Um contrato de três anos com os rossoneri estará pronto para Minian com cerca de 3 milhões de euros por temporada. O goleiro francês, que chegou ao Milan na madrugada de ontem, fez um exame médico no AC Milan e já garantiu sua qualificação esportiva e irá ao quartel-general rossonero para assinar o novo contrato.

Nápoles, o que você está cozinhando para o assento?

O circuito que trará o novo treinador ao Napoli está a todo vapor, já que Sergio Conceição parece ter descido. Mas os portugueses, depois de ter estado na posição de titular durante 24 horas, não encontraram o sentimento adequado com o clube azul, quer ao nível dos projectos económicos, quer por falta da Liga dos Campeões. No entanto, Napoli prontamente restabeleceu o processo de fundição para substituir o Renault Gattuso. Entre os candidatos, continua Christophe Gaultier, o novo campeão da França ao comando do Lille, pronto para mudar de banco mas também queria em casa: “Ainda não tomei a minha decisão. Não há só Lyon e Nice, e também Napoli , entre outras coisas “, foi o que confirmou a Rádio Montecarlo na noite passada.

Também participa da corrida Luciano Spalletti, que quer voltar ao treinador após um hiato de dois anos e pode ser o homem escolhido por Laurentiis que, no entanto, também consideraria Simone Inzaghi, que pode deixar a Lazio. Para ele, De Laurentiis também teria recebido o sinal verde do companheiro de Lazio Claudio Lotito, que viraria à direita no ex-Renault Gattuso azul.

