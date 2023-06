LECCE-Vitória azul em Lecce. A primeira prova italiana do Beach Pro Tour 2023 para os pares azuis terminou da melhor forma. Na praia de San Cataldo, em Lecce, predominam os azuis nas duas nuvens: Claudia Scampoli e Margherita Bianchin Eles venceram graças ao sucesso na final contra a Polônia, enquanto Carlo Bonifazzi e Davide Benzi terminaram o torneio com a impressionante vitória da República Tcheca.

Uma vitória importante e encorajadora foi conquistada hoje por Claudia Scampoli e Margarita Bianchin. A maneira de vencer aqui em Lecce para a Azzurra; De facto, a equipa do Federal Blue passou pela primeira vez a fase de grupos como líder do Grupo A, apenas para somar duas importantes vitórias frente à dupla italiana Sestini/Ditta e frente à canadiana Dunn/Furlan, respetivamente nos quartos-de-final e nas meias-finais. finais. -finais. A cereja no topo do bolo esta tarde veio graças a uma vitória por 2-1 (19-21, 21-19, 15-10) na final contra o Kociolek/Lodej da Polônia. O sucesso veio ao final de uma partida animada, disputada pelos Blues com muita maturidade. O primeiro set viu a Polónia tentar escapar (6-3), mas três ases consecutivos de Margarita Bianchin restabeleceram o par a 6-6. Depois a batalha continuou debaixo da rede, de 12-12 a 17-17, altura em que a equipa polaca meteu o nariz (18-17) obrigando os Azzurri a esgotar o tempo. Habilmente, a dupla Kociolek/Lodej conseguiu vencer o primeiro set por 21-19. Jogo muito equilibrado mesmo no segundo tempo da partida. A mágica de Claudia Scampoli abriu a chance para a Itália em 7-4, mas os poloneses se recuperaram e perto do final da disputa de pênaltis as duas equipes estavam resolutas em 17-17. Com outro feitiço, Scampoli encontrou a importante quebra em 19-17; Os Blues conseguiram fechar o set em 21 a 19, restaurando o par e levando a partida para o desempate. Itália, que provou sua superioridade no desempate; Depois de um início estelar (6-3), a inconsistência de Margherita Bianchin na partida deu à Itália uma excelente vantagem de 11-5. Embora a Polónia tenha tentado voltar ao jogo (8-13), os Azzurri conseguiram terminar com a final 15-10, conseguindo assim a sua primeira vitória no Beach Pro Tour 2023. Um importante sucesso para a seleção italiana, chegou após a lesão sofrida por Margherita Bianchini em Caorelli (VE) durante a fase final do Campeonato Italiano 2022. Assim, a equipe azul comandada por Fabrizio Maggi e Laura Giumbini volta à ação da melhor forma possível com uma vitória que os torcedores esperam . para o resto da temporada.

No sorteio feminino, o terceiro degrau do pódio foi para o casal argentino formado por Rosas Nagul e Cecilia Peralta. A seleção sul-americana, vice-campeã do torneio, derrotou as canadenses Darby Dunn e Olivia Forlan por 2 a 0 (25 a 23, 21 a 17) na final pelo terceiro e quarto lugares.

Os azuis também conseguiram uma importante vitória no sorteio masculino graças à impressionante vitória de David Benzi e Carlo Bonifazzi na final sobre os checos Oliva/Trossell, que chegaram com um resultado de 2-0 (21-15, 21-16) . Também para elas, como no sorteio feminino Scampoli/Bianchen, o percurso aqui na praia de San Cataldo foi claro: ultrapassaram o grupo com pontos graças às vitórias sobre a dupla azul de Theo/Burgmann e contra a Alemanha, por 2 a 0, pegando até a Holanda nas quartas de final e 2 a 1 no clássico, o outro italiano contra Gianluca Dal Corso e Marko Vescovic nas semifinais. Na final, a dupla Ligúria/Romana teve um bom desempenho desde o início; O bloqueio de Carlo Bonifazzi fez 12 a 4 para a Itália. No entanto, a República Checa (15-11) ficou para trás, mas Benzi/Bonifazzi persistentemente voltou a grindar e conseguiu deixar os rivais à distância e fechar o set em 21-15. O início do segundo set foi marcado por um claro equilíbrio. A luta no grid passou de 7-7 para 11-11. Então a Itália encontrou uma pausa decisiva (13-11); Uma vantagem que os italianos conseguiram alcançar da melhor forma possível até ao final da partida, que chegou à final por 21-16. Este é também o primeiro sucesso do BPT 2023 para David Benzi e Carlo Bonifazzi; A última classificação internacional a dupla azul conquistou em julho passado no Future of Ciro Marina (KR), quando terminou a prova na vice-liderança.

Em vez disso, a jornada de Gianluca Dal Corso e Marco Veskovic terminou em quarto lugar neste primeiro compromisso italiano para o BPT Championship 2023. A Azzurra, depois de perder o derby da semifinal desta manhã contra Davide Benzi e Carlo Bonifazzi, não conseguiu compensar isto. Na final pelo 3º e 4º lugar, perdeu por 2 a 0 (21 a 17, 21 a 19) para o chinês Laikjiang/Jiaxin. A equipe do Leste que se mostrou difícil de lidar. O início do primeiro set foi equilibrado (12-12), mas com o passar do tempo, a dupla chinesa começou a se alongar, encontrando o intervalo primeiro em 18-15, para depois fechar o primeiro set em 21-17. O mesmo cenário também no segundo tempo do jogo. um início de set que viu as equipes empatarem em 8-8; A China então subiu para +4 na Azzurra, mas foi boa em consertar a diferença e voltar ao nível 19-19. Mas com duas piscadelas, a China conseguiu terminar a partida com um placar de 21 a 19.