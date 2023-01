Ronaldo x Messi: Onde assistir o amistoso na TV e ao vivo

Messi x Cristiano Ronaldo. Um novo (e possivelmente último) ato: tudo na Sky Sports , Ele vive. De Riade, o compromisso que não pode faltar Quinta-feira, 19 de janeiro de 2023 às 18h (hora italiana), Ao vivo no Sky Sport Uno, Sky Sport Football, streaming em skysport.it e no canal Sky Sport no YouTube. para desafiar uns aos outros em Copa da Temporada de Riade, Messi será o Paris Saint-Germain (além de Mbappé e Neymar) e uma seleção dos times Al-Nasr e Al-Hilal. Será também a estreia de CR7 no novo clube saudita, o Al-Nassr, devido à exclusão sofrida em Inglaterra que atrasou a sua estreia em jogos oficiais.

números de desafio

A partida #36 seria entre os dois. Ou melhor, 35 é o precedente oficial entre os monstros do futebol recente. Cristiano ganhou dez vezes, Messi dezesseis vezes, Nove vezes a partida terminou empatada. Ronaldo marcou 20 gols em partidas contra seu eterno rival e Messi 21, que virou o número – são 12 – em assistências no placar (uma para Cristiano). A primeira vez foi na Liga dos Campeões: a dupla das meias-finais em 2008 que viu o triunfo português para o United, e mais tarde também para os campeões europeus. Sempre em último nas grandes competições europeias, e ainda feliz por CR7: 3 a 0 (dois gols) Juventus sobre os catalães nos grupos de dezembro de 2020. Depois os títulos: As sete Bolas de Ouro contra cinco de Messi e a Liga dos Campeões cinco contra quatro de Cristiano. Os gols com os clubes são emocionantes: 701 para Ronaldo e 702 para Lionel (dados do Transfermarket), o Campeonato da Europa de Portugal em 2016 e o ​​Mundial da Argentina em 2022. A rivalidade é infinita.