Milan, além da despedida de Maldini e Massara: o problema de Pioli e o mercado de transferências

Meia hora de discussão com Jerry Cardinale em um hotel do centro foi suficiente: Paolo Maldini e Frederic “Ricky” Massara deixam o Milan. E assim os diretores técnicos e os atletas se separaram da equipe que levaram à vitória em um campeonato e entre as quatro melhores equipes da Europa. E os dois renovaram no ano passado até 2024. Mesmo assim, eles estavam prestes a se despedir. Seu destino foi suspenso durante as negociações com Red Bird. Mas mesmo em 2019, quando o dono era outro, apareceram alguns rangidos. Então ele se esqueceu de ganhar o campeonato. Desta vez, o motivo da despedida está nas “diferenças” sobre a gestão da equipa e sobre o futuro do treinador Stefano Pioli.

Mas também há divergências nos planos para o novo ciclo e para a próxima época em particular. É claro que o RedBird não ficou satisfeito com o desempenho da temporada, já que o quinto lugar se transformou em quarto lugar apenas por causa da cobrança de pênalti a que a Juventus foi exposta, e com os investimentos de verão, com os símbolos das seleções de Charles de Kettler e Divock Origi que não deram resultado. campo. A equipe ficou furiosa assim que descobriu. Leão acaba de renovar contrato com a atual gestão e poderia ter feito outra escolha. Talvez Theo Hernandez esteja saindo. Assim como Mignan, que também chega com o projeto artístico de Maldini e Massara. Na reunião crucial, Cardinale foi acompanhado por Giorgio Furiani, CEO e ex-diretor da Elliott. Jeffrey Moncada e Hendrik Amstadt agora podem administrar o mercado de transferências.

Cardinale convocou Maldini para o hotel no Corso Venezia. O confronto durou 35 minutos. O principal motivo da disputa foi o orçamento do mercado de transferências de € 50 milhões. Isso corresponde à renda dos finalistas da Liga dos Campeões. Massara e seu parceiro queriam mais dinheiro. Para competir com os grandes da Europa. Os americanos apontaram a volatilidade dos gastos no recente mercado de transferências: De Ketelaere e Origi. Também houve controvérsias sobre Pioli. Quem será questionado mesmo que o contrato expire em 2025. Mas há rumores de interesse em Antonio Conte. Para Cardinale, a prioridade agora é a gestão de contas.

lá Gazzetta dello Sport Ele escreve que a despedida de Maldini e Massara seria uma ocasião para uma mudança de ritmo por parte do cardeal. Quem agora vai cuidar mais pessoalmente dos negócios rossoneri? O acordo do estádio será um campo de testes para a propriedade. Mas a intenção de Cardinale é supervisionar os negócios da empresa no dia-a-dia. Forlani comandará o mercado. Moncada coordena uma rede de dez olheiros e continuará a informar os jogadores. Mas, acima de tudo, Cardinale acredita no mercado modelo “Mister Moneyball”. Ou seja, os jogadores selecionados com base nos dados.

“Investimos no esporte há mais de 20 anos”, disse Cardinale em entrevista. “Nosso modelo de negócios durante a maior parte deste período foi o negócio de esportes. Tratava-se de fazer parceria com detentores de direitos e construir um negócio de valor periférico em torno deles. Tenho 20 anos de negócios atrás de mim para provar que nosso modelo funciona. Todo mundo quer vencer. Ninguém é mais competitivo do que eu. Quero ganhar o scudetto e quero ganhar a Liga dos Campeões todos os anos.”

Maldini voltou ao Milan no verão de 2018, nove anos após sua aposentadoria, onde assumiu o cargo de diretor de desenvolvimento estratégico na área esportiva. Em 2019, após a renúncia de Leonardo, Maldini assumiu a chefia da área técnica. Junto com Massara, Maldini construiu a equipe que conquistou o Scudetto na temporada 2021-2022, devolvendo a bandeira italiana ao San Siro após 11 anos, conquistando assim seu primeiro troféu como técnico.

