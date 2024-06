NBA, Dallas x Boston 4: Ninguém jamais venceu por 0-3

Os Mavericks agora percebem que não têm muito a perder. Com um misto de resignação e a aparente insanidade de tentar realizar um feito que ninguém jamais conseguiu antes na história da NBA, os texanos se preparam para o jogo 4 com a esperança de conseguir pelo menos estender uma seqüência de rebatidas que agora foi quebrada. que não veremos, no mínimo, que o Celtics comemorará o título no seu parquet. ‘Temos que fazer história’ Lively II está tentando trazer alguma confiança a um ambiente atualmente esgotado, mas os fundamentos para esta Final são claros: Os Celtics, mesmo sem Kristaps Porzingis, certamente parecem superiores. Naturalmente, Luka Doncic acabaria no banco dos réus, um dia depois de um desempenho decepcionante para seus padrões, culpado de uma defesa áspera, às vezes até irritante, além de reclamações constantes que podem ter contribuído para que o trio relutasse em dar ao esloveno o benefício da dúvida sobre… O contato no quarto período o mandou para o banco com seis faltas a 4’38” da sirene.

Posição de Dallas

–

“Tenho que fazer melhor deste ponto de vista – comentou Doncic – no final são os árbitros que têm a palavra final. A verdade é que quero vencer a todo custo e às vezes mostro isso de forma errada”. A estrela do Mavs merece ser criticada por sua atitude no jogo 3, mas também deve ser enfatizado que Dallas não só chegou às finais graças à influência de Doncic, mas também que nos dois primeiros jogos da série, com Irving perplexo, o O esloveno estava em alta. Para carregar o ataque de Dallas nos ombros. A realidade é que esta equipa está actualmente num nível inferior ao do Celtics, com demasiados torcedores que não estão a produzir e com jogadores jovens, embora com grandes perspectivas como o Lively II, que não são tão consistentes. Acreditar que este grupo em particular pode fazer o que os 154 times que anteriormente perderam por 0-3 em uma série de playoffs da NBA não conseguiram fazer parece utópico. Por sua vez, os Celtics querem encerrar a discussão na sexta-feira para não correr riscos. O próprio Boston, no ano passado, tornou-se o quarto time a conseguir uma seqüência ininterrupta em que perdeu por 0-3 no jogo 7, e depois sofreu uma derrota famosa em casa para o Heat, e certamente não quer ceder. acima. Esperança mínima para Doncic e seus companheiros. “Nunca devemos pensar no resultado do 3 a 0 – enfatiza o técnico Joe Mazzola – quem arrisca mais, se prestarmos atenção a todo o falatório sobre a nossa vantagem, somos nós, por isso temos que manter o foco no nosso objetivo.”