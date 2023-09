Monza, Papu Gomez chega sem nenhum custo

A Liga Italiana se prepara para encontrar um dos grandes campeões dos últimos anos: Alejandro Gomez, o Papo. O argentino, que foi dispensado no final da temporada passada após um ano e meio no Sevilla, deverá estar amanhã em Monza para assinar contrato válido até 30 de junho. A grave lesão sofrida por Caprari, que lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficará vários meses indisponível, convenceu Adriano Galliani a tirar um wild card do mercado de agente livre, para dar a Palladino uma opção adicional no ataque. .

Palavras artísticas – O técnico do Monza, Rafael Palladino, comentou imediatamente a contratação após o empate com o Bologna. Assim disse o treinador na chegada de Papu Gómez: “Já o acompanhamos há muito tempo. Mas ainda assim foi um golpe inesperado do Condor. Ele vai nos dar uma grande mão, é forte e tem muito de experiência. Eu sei disso.” Ele pessoalmente e esperamos que ele nos ajude em breve.” Palladino também revelou alguns dos antecedentes do negócio: “Ainda não tive notícias dele porque estava ocupado me preparando para a partida, mas estava em contato constante com Galliani, que me informou das negociações. “Temos um excelente relacionamento, sei que ele traz muito entusiasmo e vontade de se responsabilizar e estamos esperando por ele.”