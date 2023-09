Rugby, Austrália, entra em colapso no ranking mundial. A Itália tem um top ten para seus pontos turísticos

O terceiro fim de semana da temporada terminou há dois dias Copa do Mundo 2023A notícia do fim de semana foi certamente a pesada derrota da Austrália para o País de Gales. O nocaute que efetivamente eliminou os Wallabies da corrida para as quartas de final e que Também testemunhou o colapso da equipe de Eddie Jones no ranking mundialAgora está entre os dez primeiros do mundo.

O top 3 também muda, com A Irlanda, que, após a vitória sobre a África do Sul, aumentou claramente a sua vantagemEnquanto a França ultrapassa o Springboks na segunda colocação, que ainda está na parte inferior do pódio. Atrás deles, a Nova Zelândia e até os lugares seguintes permanecem inalterados, com Escócia, Inglaterra, País de Gales e Fiji a afirmarem-se entre os oito primeiros.

Apesar da dificuldade da Copa do Mundo até aqui, a difícil vitória sobre Samoa levou a Argentina ao nono lugar, e quem paga o preço, como mencionamos, Austrália, que caiu para o décimo lugarEste é um papel ao qual os filhos de Eddie Jones certamente não estão acostumados. A vitória sobre o Uruguai e a derrota de Samoa deram à Itália o 11º lugar À custa de países pacíficos, enquanto o Japão os acompanha na decepcionante Geórgia.

Classificação Mundial de Rugby em 26 de setembro de 2023

1 Irlanda 93,79

2 França 90,59

3 África do Sul 89,70

4 Nova Zelândia 87,69

5 Escócia 83,43

6 Inglaterra 83,24

7 País de Gales 83,17

8 Fiji 80,66

9 Argentina 79,31

10 Austrália 76,50

11 Itália 75,93

12 Samoa 74,47

13 Japão 73,27

14 Geórgia 73,18

15 Tonga 70,29

16Portugal 69,75

17 Uruguai 66,33

18 Estados Unidos 66,22 – ausente da Copa do Mundo –

19 Romênia 64,56

20 Espanha 64,05 – ausente da Copa do Mundo –

21 Namíbia 61,61

22 Chile 60,49

Foto de : La Presse