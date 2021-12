“Meu pai não se importa” – Corriere.it

a partir de Alessandro Folloni

Respiro com uma amiga da mulher, em prisão domiciliária porque gastou 740 mil euros no tesouro: “Mas estou a matá-los, sou assim por causa dela, não tenho dinheiro para as compras , Mal posso esperar que ele cuspa na cara. Não fiz nenhuma das 16 acusações criminais contra mim “

Insultos, desprezo e raiva. “Papai não se importa, ele está fora.”. ainda: “Mortacci … eu sou assim por sua causa” NS “Não tenho dinheiro para fazer compras”. Então: “Eu não fiz nada das 16 acusações criminais que tive! …”. É 4 de junho de 2021 quando ela era filha de Vanessa Ferrero Ex-presidente da Sampdoria agora Massimo Ferrero (leia a foto), no telefone com hubs. durante a chamada, Lemos na medida cautelar do juiz de instrução a respeito da prisão de «A Viberita».“Por despacho do Ministério Público de Paola (Cosenza), Vanessa – também participou no inquérito sobre a transferência de 740 mil euros dos cofres de empresas controladas e, portanto, em prisão domiciliar – abriu o processo de hipoteca da casa ela está comprando e ao mesmo tempo reclama das ações de seu pai e do fato. Embora ela esteja em apuros, ela não mostra qualquer compreensão para com ele. “Não, bem … – É a erupção de uma mulher de 36 anos, que desde o primeiro casamento do empresário algemada – A Parte da hipoteca que você instalou c. A porque … isto é … eles foram batizados … eles foram … Mo A J saiu. Da garantia de que todos sabem … ou seja, na manobra central do dia (…), mas esse c. ou quer Mas intencional e não quebre! O que você acha dois dias antes do ato? Além de M … você tem que me fazer feliz sem nada. ” READ Itália, nos quartos-de-final com dois dígitos: é a selecção nacional mais 'imbatível' de sempre | Notícias

“Eu … eu … eu … me conheço e você não é c. “ «A verdade – continua a filha da Ferrero – que contatei o mundo inteiro … desde que o meu consultor me dê uma explicação técnica e lógica … graças ao resultado positivo da empresa ontem (…) porque é claramente um c. Na retaguarda está ligada à sociedade … ”. A explosão do telefone ilustra uma relação bastante turbulenta entre pai e filha. Tanto é que acrescenta Vanessa, citando também o surdo Marquês del Grillo: «Poi me quebra c. Que meu pai toda vez ‘Ah … quando você crescer … faça as coisas você mesmo… porque eu sei … porque eles me dão credibilidade … eu … eu … eu sou eu e você não é C. ” Mas deixe-os ser seus (…). Eu gosto disso para c. Você e eu também deveríamos dizer … Você entendeu? ». “Quer dizer, eu juro para você – diz Vanessa – meu pai não vê a hora de cuspir na cara dele … e Manalu admira C. Ele também é … surdo … dou pra ele não. E fogo no cabelo (…) “.

“Eu juro que não agüento mais” A explosão continua da seguinte forma: “Eu juro que não agüento mais! Ou seja, ao invés de dizer amor, desculpe, coloquei você nesta posição m. (…) Prender quando os problemas são meus e não seus, me perdoe minha filha querida … Então tem que acontecer, entendeu? O que você precisa? comer? a Universidade? bebendo? Não tenho dinheiro para fazer compras (…). Até meu pai que … se ele tem mal de Alzheimer … ou tem esquizofrenia na cabeça, ele está convencido de que todos os problemas que ele tem são minha culpa … É problema dele, não meu (…). oOu eu não fiz nada das 16 acusações criminais que eu tive, uma, uma (…), eu devo a ele, ele não liga, ele está louco. Eu não dou a mínima … Eu quero me livrar desse geniprayo! Eu quero minha vantagem, eu quero trabalhar … pegar meu c. Meu … eles devem ter morrido, entendeu? Deixe-os matá-los, então eu estou com eles. ” READ Inter e Fantasy Football, Calhanoglu em apuros: o que está acontecendo?

“Se estiver no lugar, é o meu agradecimento.” Em um telefonema diferente, datado de 21 de junho de 2021, a filha de Ferrero disse a um interlocutor diferente: “Não posso nem dizer que Massimo Ferrero não é comum … isso é nojento … quer dizer que toda criança tem apego à boca … Em vez disso, quem o faz é c. A vida faz isso graças a mim! Entendido? Se está no seu lugar, se chegou à Sampdoria … Se se tornou uma pessoa, é graças a ‘pezza de m. Quem assinou tudo e parece que estou fazendo? Digitar. da hipoteca que ele me deu … todos os dias para quebrar c. ».

“Todos os dias ele tem que encontrar um lugar para deixar o dinheiro” Em outra parte da questão, o contador do Grupo Ferrero também foi interceptado. Referindo-se especificamente ao empresário, o profissional diz “Ele me disse que a vida dele foi uma batalha e que as batalhas devem ser vencidas uma após a outra? Por outro lado, ele tem disposição para correr riscos. Todos os dias ele tem que encontrar um lugar para socar e jogar algum dinheiro. ”. O contador continua, em entrevista em 18 de novembro de 2020, sempre referindo-se a “er Viperetta”: «A questão é que, se eles realmente proíbem tudo, em última análise, não é possível fazer todas essas coisas? Então, no final, será necessário saber o que precisa ser feito dentro dessas caixas para funcionar ”.

“Ele também é seu pior inimigo.” E novamente, outro homem próximo ao ex-presidente da Sampdoria: “Massimo Ferrero é um vendedor extraordinário, mas também é seu maior inimigo. Hoje ele vai se arriscar … Ele quer cada vez mais … Diz que não é ganancioso, mas na verdade quer sempre mais. ” READ Menores de 21 anos, probabilidades: Itália e Portugal