Milão 1-2 Liverpool: apostas fora da Europa

Roma – Precisávamos de uma empresa que não existia: a Milão perder contra Liverpool Ele saúda a Europa em todas as suas formas e agora se apresenta na pole position para perseguir o Scudetto em 2022, sem qualquer outro compromisso semanal adicional que não a Coppa Itália. Tomori faz sonhar por alguns minutos com um San Siro escaldante mesmo no frio de Milão, então os implacáveis ​​Salah e Origi aproveitam os erros defensivos dos rossoneri e trazem a equipe de Pioli de volta ao saibro. Vitória do Atlético em Portugal completa a noite Não, deixando o diabo em último lugar de um grupo extravagante e extravagante: o coração não bastava.

O grito de Tomori sacode San Siro e Salah o congela Primeira tentativa de Williams, Mainan conseguiu. Tomori verticalmente no gráfico rossoneri, fácil para Alison. Vários reservas em campo para os Reds, cabe ao Milan jogar o jogo em busca da luz entre Brahim Diaz e Messias, e Casey e Tonali a tarefa de liquidação quando os ingleses partem muito rapidamente. A cortina de Pioli-Klopp durante a partida é interrompida por um confronto que faz Romagnoli temer o pior (e depois voltar), o jogo flui sem tremores até os 29 minutos: uma bela manobra do Milan traz Ibra para a área, conhecedor (desempenho impressionante) bloqueia ele, canto de Messias no canto fechado chutado por Minamino, mas Alisson rejeita Tomori Ganância com pressa para saltar e enviar o recurso para a rede. O grito do inglês faz o San Siro explodir com este resultado e o resultado 0-0 no Porto serão as oitavas de final. Mainin ainda pensa em anular a tentativa de Origi de esquerda na área, então Tomori responde à tentativa de Oxlade-Chamberlain, mas o Liverpool esmaga os rossoneri e encontra o gol de empate aos 36 minutos: torpedeado novamente por Oxlade-Chamberlain, Maignan se recusa a mergulhar pela direita na área errado Este primeiro descarrega sob o travessão o empate que você vai para o intervalo.

