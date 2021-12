Milan na Champions League, quanto venceram os rossoneri após os grupos

Dados econômicos para a participação do AC Milan na Liga dos Campeões da UEFA de 2021-22. Os rossoneri pararam na primeira etapa.

compartilhar Milão No UEFA Champions League 2021-2022 Foi oficialmente esgotado ontem. Derrota em casa para o Liverpool e eliminação automática.

O maior insulto é que os rossoneri foram eliminados não só da Champions League, mas das competições europeias em geral. Erro quarto lugar No Grupo B, ele marcou apenas 4 pontos nas seis partidas que disputou.

Passe na Boca para Stefano Pioli & Sons. Mas o clube rossonero ainda saiu com Excelente rendimento econômico, resultante da participação na fase de grupos.

A receita do AC Milan entre recompensas, participação e pool de mercado

Apesar da decepção de uma saída prematura da competição, pela qual Milão Após 7 anos de abstinência, o clube está de olho em si mesmo com as receitas provenientes da UEFA.

No total, o Milan ganha 45,17 milhões de euros. Conta feita por meus editores futebol e finanças, Em somas provenientes de vários prémios, prémios e prémios estabelecidos pela Associação de Futebol da Europa Central.

recompensa por compartilhar Para a fase de grupos 2021-2022 em 15,64 milhões do euro. Isso deve ser adicionado a esses bônus para Resultados Obtido (vitória + empate) antes 3,73 milhões. Não esquecendo a recompensa “Arranjo históricoMilão: Devido à grande tradição européia, os rossoneri embolsaram 17,1 milhões do euro.

finalmente, o piscina de mercadoEstes são os prémios atribuídos pela UEFA a cada federação e são divididos de acordo com as posições das equipas italianas. Pelo segundo lugar na classificação do ano passado, o AC Milan já ocupava 6 milhões de euros, que (por enquanto) deve adicionar outros 2,7 milhões Depois de sair dos grupos. No entanto, este número é variável com base na evolução da Inter, Juventus e Atalanta.