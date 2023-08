Transmissão ao vivo Cincinnati Final: Alcaraz – Djokovic 1-0 (7-5) transmissão ao vivo

Cincinnati (Estados Unidos) A esperada final: Carlos Alcaraz E Novak Djokovic Eles vão lutar por isso Mestres 1000 para Cincinnati. Primeiro e segundo campeões de tênis Arranjo ATPEles voltam a se desafiar após uma grande final wimbledon Há um mês eu ganhei Espanhol em cinco grupos. Em vez disso, o sérvio quer colocar as mãos O trigésimo nono torneio 1000 de sua incrível carreira. Siga o desafio diretamente.

23h57

Alcaraz-Djokovic, acompanhe a final em nosso site

segue aqui O desafio direto entre Alcaraz e Djokovic.

23h45

Alcaraz vence o primeiro set!

O espanhol venceu o primeiro set por 7 a 5 sobre Djokovic em exatamente uma hora de ação.

23h40

Alcaraz quebrou: 6-5!

Djokovic está instantaneamente abaixo de 15-40, mas ele é bom em cancelar os dois primeiros break points. No entanto, a inércia muda a favor do número um do mundo, que fecha o jogo com duas excelentes respostas: Primeiro coloque um passo atrás.

23h32

Alcaraz restaura paridade: 5-5

O espanhol segura saque aos 30: Que jogo!

23h28

Djokovic vê o set: 5-4

Depois de alguns jogos de dificuldade, o sérvio voltou a subir e fechou o jogo às vantagens.

23h20

O Show de Carros: 4-4!

O espanhol igualou o placar, fechando um grande jogo e segurando o saque. Agora parece que Djokovic está culpando o calor de Cincinnati.

23h15

Alcaraz encurta distâncias: 3-4

Uma pausa do espanhol, que está se recuperando e se aproximando de Djokovic.

23h10

Djokovic fluentemente: 4-2

Jogo perfeito do sérvio, que está perto do zero, ao quebrar o saque de Alcaraz.

23h05

Djokovic segue na frente: 3-2

O sérvio venceu a partida aproveitando erros de forehand de Alcaraz.

23h

Alcaraz aí: 2-2

O espanhol segurou o saque a zero pela primeira vez na partida.

22:56

Djokovic lidera por 2 a 1

O sérvio mete a flecha e fecha a partida aos 15.

22h52

Al-Karaz empatou em 1 a 1

O espanhol pula para 40 a 0, cede 15 para Djokovic e fecha a partida no intervalo. A paridade foi restaurada.

22h49

Djokovic começa bem e segura o saque: 1 a 0

Excelente início para o sérvio, que terminou a partida aos 15. O Alcaraz deve correr atrás.

22h45

Alcaraz Djokovic começa a final!

O sérvio abre a partida com seu saque.

22h40

Alcaraz e Djokovic em campo!

aplaudido de pé Para os dois campeões na praça central. Sérvio B. ganhou Ele pintae escolha serve: o aquecimento começa.

22h35

Alcaraz Djokovic, tudo pronto!

A expectativa cresce na praça central em Lindner Family Tennis Center: Os jogadores estão prestes a entrar em campo!

22h25

Alcaraz Djokovic, como o ranking ATP mudou depois de Cincinnati

Seja qual for o resultado final Mestres 1000 Posições dos Estados Unidos Alcaraz E Djokovic A ordem do ATP permanecerá inalterada: com Djokovic Em segundo lugar, o jovem murciano de 20 anos vai afirmar-se como o primeiro jogador do mundo, progredindo 10 mil pontos. Alcaraz Haverá também Apostila nº 1 alho nós abrimos.

22h20

Alcaraz-Djokovic, a que horas começa a partida final?

último ato de Mestres 1000 para Cincinnati Entre espanhol e sérvio começará depois o último afiliado campeonato feminino (Coco Jove tinha ganho Carolina Muchova em dois conjuntos): O desafio antecipado não foi agendado antes 16h35 hora local (o 22h35 em Itália).

22h10

Alcaraz Djokovic, Antecedentes

o Mestres 1000 em Ohio haverá A quarta comparação direta Entre os dois campeões mundiais de tênis: lo Espanhol leva a 2-1. No 2023 No entanto, o orçamento está em paridade perfeita: o sérvio melhor que Semifinais afiliado Roland Garros enquanto o 20 anos, natural de Múrcia Vencer em uma final wimbledon.

22h

Alcaraz Djokovic, onde pode ser visto na TV

o campeão espanhol Nol vai desafiar para assumir Título. Aqui estão todas as informações sobre Data, hora e canais Propagação da partida. (Aqui estão os detalhes)

Lindner Family Tennis Center, Cincinnati (EUA)