Tênis, Yannick Sener vira a página: uma despedida oficial do técnico Riccardo Piatti. Ele agora será seguido por Simone Fagnozzi

Yannick Sener despedir-se de Ricardo Piatti E para cada equipe que o seguiu nos últimos seis anos. Graças ao seu trabalho e ao talento do jogador do San Candido, Sinner. 5 títulos do Campeonato ATP Teve a melhor classificação 9º lugar em novembro de 2021, além de chegar às quartas de final do Aberto da Austrália (2022) e Roland Garros (2020) nos últimos anos. Agora há uma nova página para escrever, já que o Campeonato de Dubai, ATP 500, Simone Vagnozzi, Ex-treinador do Cecchinato. Agora o oficial também chegou. depois de desviar dos últimos dias Rumores sobre o novo treinador super treinador despedir-se de, E para cada equipe que o seguiu nos últimos seis anos.

Depois de muitos anos de sucesso juntos, minha equipe e eu decidimos nos separar. Gostaria de agradecer ao Ricardo, Dalibor, Claudio, Andrea, Christian e Gaia por tudo que fizeram por mim desde o início da minha carreira até agora. Riccardo Piatti em particular me ensinou muitas coisas que sempre farão parte do meu tênis. Muitas memórias especiais foram criadas e sempre lembrarei do tempo que passamos carinhosamente juntos

A razão para dizer adeus

Há muitas razões para dizer adeus Ricardo Piatti Houve várias reconstruções nos últimos dias em torno das diferenças entre kafir E seu ex-treinador agora. Em primeiro lugar está a programação dos torneios a serem disputados, com Piatti e sua equipe querendo jogar apenas um certo número de torneios por temporada, enquanto Sinner queria estar em quase todos os lugares para continuar seu crescimento, como mencionei antes Corriere della Sera. ver caso Tóquio 2020, com Sinner não viajando para o Japão devido à decisão de sua equipe. Em suma, não era um arquivo Sem aviso, de repente, de repente como pensávamos. A tensão vem se acumulando há algum tempo, uma espécie de intolerância da classe de 2001 em relação à sua treinadora também pelas atitudes que ela tinha com ele durante os treinos e durante as partidas oficiais.

Agora há Vagnozzi, e depois Magnus Norman

Começando com o Campeonato de Dubai, o canto do pecador estará lá Simone Vagnozzi. ex-treinador de Marco Franco atirador, com o qual o siciliano chegou às semifinais de Roland Garros em 2018 e sua melhor classificação (nº 16 do mundo). E o seguirá durante toda a temporada “americana” com o Master 1000 vindo do exterior, antes da chegada do super treinador. Vamos falar sobre Magnus NormanMesmo que o ex-número dois do mundo não tenha anunciado oficialmente sua bênção. No entanto, nos próximos dias, o sueco também deve dizer sim, o que nos últimos anos levou ao crescimento explosivo de tenistas como Robin Soderling (que disputou duas finais em Roland Garros em 2009 e 2010) e Stan Wawrinka. Sua obra-prima com os suíços venceu nos anos em que Norman o seguiu com três grandes campeonatos: o Aberto da Austrália de 2014, Roland Garros de 2015 e o Aberto dos EUA de 2016.

