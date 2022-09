Mihajlovic Bologna, não há exceção no momento: os próximos dois desafios críticos. Icardi voa para Istambul: ele vai jogar com Mertens

O mercado de transferências nunca para: quem é o último jogador a ser alvo dos grandes nomes de toda a Europa? Alguma notícia sobre as renovações dos jogadores mais importantes? Qual cruzamento de luxo você está prestes a encontrar moradia? Abaixo estão relatadas e comentadas por nós as três principais notícias interessantes sobre os últimos movimentos do mercado coletadas pelos jornais nas bancas desta manhã e por vários sites especializados, na Série A e além.

Bolonha e Mihajlovic balançam: Empoli e Fiorentina pedem para ficar no banco?

O Bologna volta a falhar a tempo com a vitória e nuvens preocupantes se acumulam em torno do assento de Sinisa Mihajlovic. Conforme relatado pelo Corriere dello Sport, hoje o presidente do Bolonha, Joey Saputo, se reunirá novamente com toda a direção para falar sobre o futuro do treinador sérvio, com exceção de desastres ou repentinos segundos pensamentos, e a ideia é seguir em frente com o atual treinador dando a ele. Uma chance de marcar pontos importantes nas próximas duas partidas importantes contra Fiorentina e Empoli. Enquanto isso, no fundo, há quem comece a assumir o nome de um possível substituto no caso de exceção de Miha e parece que o nome mais adotado é Thiago Motta, recém-chegado de uma libertação disfarçada com Spezia.

nós vimos – Mihajlovic definitivamente merece outra chance. Conquistou-o através de três anos e meio de heroísmo em que sempre conduziu Bolonha à salvação pacífica, dando-lhes ânimo e guiando o navio apesar das turbulências e vicissitudes que os poderiam desestabilizar ou tentar humanamente – mas não os mitigou nem um pouco. . Despachá-lo depois de 5 dias seria muito desonroso, especialmente em um torneio onde os grandes nomes estão gaguejando e a situação ainda está lá. Não se deve esquecer que Bolonha perdeu vários itens importantes no verão (de Theate a Hickey a Svanberg) e que graças ao trabalho de Sinisa a Saputo conseguiu obter ganhos de capital significativos que deram oxigênio aos cofres da empresa. É também por esta razão que Mihajlovic merece ser confiável e não questionado no início da temporada que não corresponde às expectativas.

Icardi-Galatasaray, aqui estamos: entre hoje e amanhã ele voará para Istambul para visitas e contratações

Depois de Dries Mertens, um velho conhecido da Serie A está pronto para vestir a gloriosa camisa amarela e vermelha do Galatasaray. Conforme noticiado pela mídia turca e também o relançamento da rede RMC Sports nos Alpes, Mauro Icardi está pronto para deixar o PSG para seguir com a fórmula de empréstimo com direito a resgatar um valor próximo a 25 milhões de euros. Já hoje é esperado estar na capital turca para visitas e assinaturas.

nós vimos Ver Mauro Icardi na Turquia traz um pouco de tristeza, especialmente para aqueles que se lembram dele como um atacante dominante e implacável em nossas latitudes. Depois de dois anos no sótão aquecendo os assentos do PSG – pagos, mas com poucos funcionários – no entanto, foi necessário dar um passo atrás no campeonato da segunda divisão para voltar a se sentir protagonista e relançar uma carreira que infelizmente levou Lugar, colocar. Nem mesmo 30 anos de transformações inesperadas e indesejadas. Icardi, se motivado, pode ser um atacante capaz de marcar gols nos grupos da Superliga turca, mas tudo vai depender de como o ex-capitão dos Nerazzurri fizer essa redução… Galatasaray.

Milan em ação pelos escudos de Liao

Durante sua visita ao Milanello com a equipe, Jerry Cardinale – o novo dono do Milan – parabenizou pessoalmente Rafael Leão, o melhor jogador do clássico que venceu por 3 a 2 no último sábado. Como todos os jornais apontam, a prioridade do diabo é prender os portugueses, que expira em 2024. No entanto, negociar com Jorge Mendes não será nada fácil…

nós vimos A extensão do contrato de Leão nos dará muitas ambições do Milan e o desejo do novo proprietário de tentar manter os rossoneri no topo não apenas na Itália, mas também na Europa. Para tentar construir uma equipe forte e bem-sucedida, você precisa ter muitos grandes jogadores e não há dúvida de que Rafa Liao é um dos melhores (poucos) jogadores reais da nossa Premier League.

