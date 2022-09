Rumo ao PSG-Juventus, Marquinhos avisa: “Eles têm um caráter especial”

Próxima postagem da equipe alegre Será um jogo do mais alto nível contra os campeões franceses Paris Saint Germain. O Tridente das Maravilhas consiste em Neymar, Messi e Mbappé Ele vai tentar vencer a defesa Juventusapoiado pelo calor do público no Parc des Princes.

Juventus Paris Saint-Germain Neymar

Para os bianconeri, esta será a primeira vez na Liga dos Campeões no Estádio Paris Grande. Apesar das dificuldades reveladas na liga, a Juventus é muito respeitada pelos jogadores do PSG. Isso também pode ser visto nas declarações do capitão, Marquinhos, No site oficial do clube:

“Jogar a Champions League é sempre emocionante, é uma competição que assistimos em todo o mundo. No grupo teremos de defrontar equipas históricas como o Benfica e a Juventus que já venceram o torneio no passado. A Juventus é uma equipe difícil de enfrentar como todos os jogadores italianos que são fortes tanto taticamente quanto fisicamente Eles sabem como colocar seus oponentes em apuros“.

Só temos que esperar o julgamento do campo. A partida acontecerá na terça-feira, 6 de setembro, às 21h, como de costume para os jogos da Liga dos Campeões.

Alessio Dambra