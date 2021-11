Caso Psg: Diallo liberado, jogador de futebol suspeita que sua colega foi atacada

Existem outros elementos da investigação ligados à agressão Kheira Hamraoui, o jogador do Paris Saint-Germain de 31 anos, retirado por um grupo de mascarados na quinta-feira, 4 de novembro, em Paris. Aminata Diallo, uma colega de Hamraoui de 26 anos que é suspeita de ser a instigadora do ataque, foi libertada poucas horas antes do fim de sua detenção. Da investigação, de acordo com relatórios Radio Monte CarloAcontece que Khaira Hamraoui pode não ser o único jogador a ser alvejado. Na verdade, outros jogadores nos últimos dias receberam ameaças de morte. Diallo, que negou todas as acusações contra ele, estaria cooperando ativamente com os investigadores. Ele até recusou um paralegal, repetindo várias vezes que “não precisa”

De acordo com a reconstrução policial, Khaira Al-Hamrawi foi atacada ao retornar de um jantar organizado pelo Paris Saint-Germain, e o mesmo Diallo e dois de seus companheiros de equipe estavam com ela, quando um grupo de mascarados interrompeu a viagem e se retirou. Hamraoiu sai do carro e a pega com uma vara nas pernas. Após o ataque, a jogadora foi levada para o hospital, onde suas pernas e mãos foram costuradas. Diallo havia ordenado a emboscada devido a uma rivalidade com seu colega veterano, com quem também disputava a camisa da seleção. O setor feminino da seleção parisiense está em choque: dois dias após o confronto da primeira divisão contra o Lyon, todas as coletivas de imprensa foram canceladas e os treinos decorrem à porta fechada.

