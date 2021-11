“A propriedade na Lazio era boa.” Réplica do Doutor Ferretti

Roma – “Propriedade? Infelizmente aconteceu, os funcionários do sindicato acharam que ele não podia jogar e ele voltou. “. Tente esclarecer o presidente da Lazio, Claudio Lotito À margem do tour pelo estádio olímpico. “Reparei que estas situações acontecem sempre com os jogadores da Lazio. Normalmente temos muito poucas lesões porque as podemos prevenir. Se ele estivesse doente antes, não teria começado: jogou 90 minutos com o Salernitana e esteve bem no fim. Então eu não sei o que poderia ter acontecido naquela noite ou no dia seguinte . euOu não sei como ele treinou em Coverciano, independentemente de ele ter treinado ou não. Este pode não ser o lugar onde está o treinamento. Se você atacar a equipe da seleção nacional? Não, caso contrário, eu teria dito isso. ”

Lotito, Superliga e Sarri

“Só estou dizendo que precisamos repensar o sistema do futebol com base nas novas mídias, nas necessidades comerciais e físicas. Os ritmos mudaram completamente, os atletas estão gastando muito do ponto de vista do estresse físico e mental. Sempre disponíveis para encontrar soluções.” que ajudam os clubes a obterem maior receita e maior visibilidade, respeitando as necessidades dos atletas.. discurso do treinador: “Sarri, se você o escolher, há uma razão para ele ser professor de futebol. Ele é uma pessoa adequada para abrir um ciclo e continuá-lo por muito tempo. Também constatou que na Lázio existem condições para praticar um bom futebol, que estão associadas não só a resultados, mas também à formação dos jogadores. Existem condições para fazer um bom trabalho, nosso projeto é um projeto de médio prazo. Introvertido? Já tenho muitos problemas, penso nos problemas da minha equipa ”.

Doutor Ferretti respondeu

médico da seleção nacional, Andrea Ferretti, Na entrevista coletiva, ele tentou esclarecer a questão do Imóvel: “Ele se apresentou na reunião para relatar uma dor na panturrilha que surgiu durante a partida contra o Salernitana. Como todos os outros jogadores que chegaram em condições aquém das ideais, uma atividade de recuperação de água foi agendada para segunda-feira e ninguém treinou. Após a base de 36 h, submetemos dois jogadores imóveis e outros dois à ressonância magnética. Ciro mostrou sinais de sofrer com o músculo sóleo, motivo pelo qual foi considerado irrecuperável para as nossas partidas e, portanto, voltou a campo. O facto da lesão não nos ter sido comunicada pelo clube é algo que pode acontecer na emoção após o jogo. Às vezes, nossos colegas podem deixar de relatar o que aconteceu, mas isso nunca afeta nosso comportamento, então não há problema. ”