Previsão, possíveis formações e como vê-las na TV e ao vivo

lá série b E a temporada 2023/2024 continua sua campanha enfrentando a quarta jornada do torneio, que promete ser sempre cheia de equilíbrio e certamente incerta. Especificamente, o desafio, marcado para domingo, 3 de setembro, a partir das 18h30, coloca o Estádio Alberto Picco à frente do público. especiarias por Massimiliano Alvini f como por Moreno Longo. Então vamos dar uma olhada no seguinte predição para Spezia Cuomo.

Spezia Cuomo

o especiarias Ele somou um ponto em suas duas partidas, empatando em 3 a 3 na estreia pelo Soddirol, mas perdeu feio na noite de quarta-feira na vitória por 3 a 0 sobre o Catanzaro. O desafio de Serafolo poderia ter sido enquadrado de forma diferente aos 24 minutos, quando Moro desperdiçou um pênalti (defendido por Volynati). Desde então, a equipa da Calábria dominou o jogo, vencendo por 2-0 no início da segunda parte graças aos golos de Biachi (53′) e ao autogolo de Nicolaou (59′). Bombeti derrotou os Ligurianos por 3 a 0 aos 73 minutos. Massimiliano Alvini.

Por outro lado, existe uma como Em busca da primeira vitória da temporada, depois de um início de campeonato menos impressionante. Larian, que não entrou em campo na rodada do meio de semana devido ao adiamento da partida contra o Lecco, perdeu na estreia por 3 a 0 para o Venezia, mas empatou em casa no último sábado por 2 a 2 com o Reggiana. partida que se formou Moreno Longo A equipe avançou por 2 a 0 com gols de Ioannou e Seri, mas assistiu ao retorno dos Emilianos por 2 a 2 com a contratação de Fido aos 90 minutos de pênalti.

Como assistir ao jogo na TV e transmissão ao vivo

A partida entre Spezia e Como, marcada para as 18h30 de domingo, 3 de setembro de 2023, será transmitida ao vivo pela TV na plataforma de satélite paga Sky Sport e na plataforma de transmissão DAZN.

Possível formação de Spezia Como

especiarias (4-3-3): Dragowski; Amiens, Moll, Nicolau, Moutinho; Zorkowski, Esposito, Bandinelli; Green, Moreau, Antonucci. treinador: Massimiliano Alvini.

Como (4-4-2): sempre; Cassander, Odenthal, Barba, Ioannou; Da Cunha, Belimo, Abelgard, Chaiga; Siri, Cutrone. treinadorMoreno Longo.

Previsão

