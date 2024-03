Djokovic mais perto, Medvedev na defesa, novo ranking ATP

Aqui está o ranking atualizado do tênis masculino: O sérvio continua no topo, mas o italiano diminuiu a distância que o separa do 24 vezes campeão do Grand Slam. O russo também se afastou do quarto lugar desde 19 de fevereiro. Vamos descobrir todos os 25 primeiros colocados, pontos e quanto o campeão de 22 anos precisa para chegar ao topo. Entre os italianos do top 100, além de Mosetti, estão também Arnaldi, Songo, Copoli e Darderi.

73) Luciano Darderi (Itália): 787 pontos.

62) Flavio Copoli (Itália): 880 pontos.

55) Lorenzo Sonego (Itália): 935 pontos.

40) Matteo Arnaldi (Itália): 1.091 pontos.

26) Lorenzo Musetti (Itália) 1480 pontos.

25) Jan-Lennard Struff (Alemanha): 1531 pontos

24) Nicolás Jarry (Chile): 1.575 pontos.

23) Alejandro Davidovich Fokina (Espanha): 1.595 pontos.

22) Francisco Cerundolo (Argentina): 1.840 pontos.

21) Adrian Mannarino (França): 1950 pontos.

20) Alexander Bublik (Cazaquistão) 1984 pontos.

19) Sebastian Baez (Argentina): 1985 pontos.

18) Frances Tiafoe (Estados Unidos) 2.115 pontos.

17) Tommy Paul (Estados Unidos): 2.120 pontos.

16) Ben Shelton (Estados Unidos): 2.145 pontos.

15) Karen Khachanov (Rússia): 2.300 pontos.

14) Hugo Humbert (França): 2.415 pontos.

13) Grigor Dimitrov (Bulgária): 2.880 pontos.

12) Taylor Fritz (Estados Unidos): 3.015 pontos.

11) Stefanos Tsitsipas (Grécia): 3.170 pontos.

10) Alex de Minaur (Austrália): 3.210 pontos.

9) Casper Ruud (Noruega): 3.405 pontos.

8) Hubert Hurkacz (Polônia): 3.405 pontos.

7) Holger Rönn (Dinamarca): 3.720 pontos.

6) Alexander Zverev (Alemanha): 4.950 pontos.

5) Andrey Rublev (Rússia): 5.010 pontos.

4) Daniil Medvedev (Rússia): 7.715 pontos (após a eliminação em Dubai, o russo perdeu 300 pontos e a diferença com Siner diminuiu de -255 para -555).

3) Jannik Sinner (Itália): 8.270 pontos.

2) Carlos Alcaraz (Espanha): 8.805 pontos.