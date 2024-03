Seleção masculina sub-18 domina Portugal

Frankfurt, Alemanha)- bom começo Seleção Nacional Sub-18 Masculina no Campeonato Wevza O grupo que hoje iniciou a sua jornada com uma vitória clara por 3-0 (25-16, 25-23, 25-14) sobre Portugal. O evento em Frankfurt, como é conhecido, proporciona um local pronto para o próximo Campeonato da Europa de Sub-18, agendado para a Bulgária, de 10 a 21 de julho de 2024.

A equipe comandada por Monica Crista no banco fez um bom voleio, destacando a força e técnica da seleção italiana desde as primeiras trocas. Zlatanov foi o artilheiro da partida com 13 pontos, seguido por Boschini em casa com 11 pontos.

Amanhã, a Itália cumprirá um período de descanso programado e retornará à ação em Frankfurt na sexta-feira, 5 de janeiro, contra a anfitriã Alemanha.

Al-Khobar – No primeiro grupo, a Itália mostrou seu valor frente aos adversários das primeiras trocas. À medida que o jogo avançava, os italianos começaram a trabalhar bem, chegando imediatamente ao 14-7 obrigando o treinador português a pedir um desconto de tempo. O restante do tempo foi disputado com tranquilidade pela Itália, que terminou a partida com o placar de 25 a 16 sem muitos problemas.

Mas a música mudou no segundo tempo: Portugal encontrou mais equilíbrio e passou a jogar melhor com os seus atacantes. Porém, os italianos encontraram pacientemente boa eficiência na fase central do grupo, encontrando um plus 3 (16-13). No jogo final houve grande competição entre as duas equipas, mas no momento decisivo a Itália marcou o remate decisivo que terminou com a vitória dos italianos por 2-0 (25-23).

Após retornarem a campo, as duas equipes continuaram o confronto frente a frente, e continuaram uma longa partida ponto a ponto (4-4, 8-8).

Com o passar do tempo, os rapazes do Cresta aumentaram o ritmo ((15-10)) e Portugal já não conseguia encontrar contra-medidas eficazes. No último jogo, os italianos persistentemente assumiram o controlo e aumentaram a vantagem, vencendo o set e o jogo. graças à final das oitavas de final. -14.

Folha de resultados-

Itália – Portugal 3-0 (25-16, 25-23, 25-14)

Itália: Zlatanov 13, Ciampi 7, Boschini 11, Garello 9, Pennaccio 6, Porro 4, Osanza (L). Gianni, Argelagos ne: Cremoni, Zara, Tosti, Romano, Biondo. Todos.Crista.

Portugal: Pedrosa 12, Berre 2, Pinto 8, Pinho 10, Franca 2, Lille 1, Colaco (L). Ferradaz, Abecassis 2, Barbaziak 1, Pereira. Né: velgueiras. Tudo Rosa.

Comprimento: 21', 25', 19' Total: 65'

Itália: 6h, 8 SP, 5 MF, 15 et al.

Portugal: 3a, 12s, 4mf, 25 et al.

Calendário e resultados-



Grupo A: ItáliaAlemanha, Portugal

3 de janeiro de 2024



Itália– Portugal 3-0 (25-16, 25-23, 25-14)

5 de janeiro de 2024

16h30 Itália-Alemanha

Grupo B: Espanha, França, Bélgica, Holanda

3 de janeiro de 2024

Espanha – Holanda 3-2 (25-22, 23-25, 25-15, 18-25, 15-10)

França-Bélgica 3-0 (25-18, 25-21, 25-20)

4 de janeiro de 2024

14h00 Espanha-Bélgica

19h França-Holanda

5 de janeiro de 2024

14h00 Bélgica-Holanda

19h Espanha – França

6 de janeiro de 2024

Lugar na semifinal do quinto ao sétimo

14h Terceiro Grupo A – Quarto Grupo B

Semifinais, primeiro lugar – quarto lugar

16h30: Piscina 1 (A) – Piscina 2 (B).

19h: Piscina 1 B – Piscina 2 A

7 de janeiro

Final do quinto-sexto lugar

14h00 3º A/4B – Grupo 3B

Final do terceiro-quarto lugar

16h30 LSF1-LSF2

Primeiro lugar – segunda final

19h FSM1-FSM2