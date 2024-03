Herlings e Geerts vencem em Águeda. Arranjo e calendário

GANHA 101GP!!!

Jorge Prado Vence a primeira rodada do MXGP Depois de uma largada meteórica que o viu vencer também o arremesso de peso e lhe permitiu manter a liderança do grupo desde o início. Atrás dele está o constante Romain Viver que, no entanto, só conseguiu diminuir a diferença para o espanhol a meio do tempo regulamentar, mas sem o alcançar. Depois de alguns escanteios, Herlings rapidamente leva a melhor sobre Guadagnini, com Coldenhof e Sewer também seguindo o exemplo. A mudança de ritmo é tarde demais para o holandês que fez a volta mais rápida com o tempo de 1.50.448 nas duas últimas voltas e se torna “perigoso” para fevereiro, mas resta pouco tempo no final da bateria e ele não consegue para melhorar a velocidade do terceiro lugar.

Na segunda rodada, o chute vai para Seewer, que é imediatamente ultrapassado por Fernandez, e o espanhol permanece na frente por algumas voltas, quando Herlings entra em ação, aumenta a velocidade e segue direto para o topo, onde alcança imediatamente. Depois de conquistar a pole position, o holandês venceu a qualificação e o Grande Prémio de Águeda. Hoje é a sua 101ª vitória, atingindo o recorde de Stefan Everts.

Atrás deles, há duas trocas de posições interessantes: a primeira entre Seuwer em favor de Febvre, que passa a conquistar o terceiro lugar e o segundo degrau no pódio, e, logo depois, a disputa mais polêmica entre Vlaanderin e Prado, que termina com o terceiro lugar. O espanhol está na sexta posição e no degrau mais baixo do pódio.

Na MX2, Jago Geerts conquistou o grande prêmio com total de pontos, confirmando a placa vermelha. Na primeira bateria tentou “vencer” Adamo várias vezes, mas só nas últimas voltas, ao aumentar a velocidade, conseguiu ultrapassá-lo e assumir o primeiro lugar. Completando os cinco primeiros estão De Wolf, Van de Moosdijk e Lingenfelder.

Porém, na segunda corrida, ele imediatamente acertou as coisas e, após largar na frente, não se distraiu e seguiu vencendo. Atrás dele, o bom De Wolf iniciou a recuperação, partindo do sétimo lugar, uma ‘batalha’ com Van de Moosdyk nos últimos minutos, e os dois também terminaram o GP de Águeda em segundo e terceiro lugares respetivamente. Laengenfelder e Adamo terminaram em quarto e quinto lugar na segunda volta, fechando o treino português com quarto e quinto lugares.

Não há pausa e o próximo destino é Madrid: Intu Xanadu – Arroyomolinos no dia 7 de maio.

Clique aqui para ver o calendário e aqui para ver a classificação atualizada.