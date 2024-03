Lazio sai da Liga dos Campeões: Super Kane elimina Sarri

23h56

Providel ataca: “Quatro árbitros e ninguém viu”!

23h48

Sarri: “Mudar a formação? Nem é um sonho”

23h41

Tuchel: “Marcámos na hora certa”

“O que estou sentindo? Somando tudo isso, tínhamos grandes expectativas de nos classificarmos para as quartas de final. Sabíamos que tínhamos que marcar dois gols. Nunca perdemos a coragem, jogamos de forma organizada e marcamos gols na hora certaFoi assim que Thomas Tuchel, técnico do Bayern de Munique, falou à Sky Sports, após a vitória sobre a Lazio.Agora estamos ansiosos, sonhando em vencer a Liga dos CampeõesTuchel acrescentou.

23h32

Capello ataca Sarri e Lazio ao vivo na TV

23h18

Lazio está fora, o que acontece agora com o quinto lugar na Liga dos Campeões

23h17

Cataldi: “Na primeira parte marcaram o nosso golo”

Cataldi para Mediaset: “Fizemos um bom jogo durante 45 minutos, eles marcaram numa oportunidade na primeira parte e depois fizeram a diferença. Será difícil voltar a jogar agora, mas temos que fazê-lo se quisermos jogar este tipo de jogos todos os anos“.

23h13

As palavras de Sari

23h12

De Ligt: “Fomos pacientes”

De Ligt para Mediaset: “Fizemos um bom jogo. Temos sido pacientes. Fiz um bom chute a gol e Muller foi bom. A Lazio começou bem, mas depois do 2-0… foi importante para nós, tivemos mais espaço“.

23h08

Zaccagni: “Estamos decepcionados”

Zakagne para Mediaset: “Estamos decepcionados, deveríamos ter aproveitado algumas chances no primeiro tempo. Perdemos alguma confiança depois do golo. O futebol é feito de argolas e poderíamos ter tomado a iniciativa. Agora temos que tentar nos manter unidos e vencer a próxima partida imediatamente“.

23h02

Estatísticas da partida

22h52

Fim da partida: Lazio sai

Bayern vence por 3 a 0 e anula resultado do jogo de ida: Kane (dois) e Muller marcam.

22h47

89' Substituição Bayern

Sane está fora, Laimer está em campo. Depois também em Gnabry para Musiala.

22h38

80' Substituição final para a Lázio

Kamada entra no lugar de Luís Alberto.

22h36

78' Dupla substituição para o Bayern

Davies e Till por dentro, Guerrero e Muller por fora.

22h33

76' Substituto Lázio

Pedro entra no lugar de Felipe Anderson.

22h30

71' Postagens de Müller

Contra-ataque rápido do Bayern, a bola chega a Muller, que chuta forte com o pé direito, Providel toca e desvia para a trave.

22h24

66' Kane marca novamente: Bayern-Lazio 3-0

Há muito espaço para Sane quando ele volta pela esquerda e chuta, e Providel consegue limpar a bola, mas Kane está pronto para rebater.

22h19

61' Mudanças na Lázio

Dentro de Castellanos em vez de Immobile, Cataldi em vez de Vecino e Isacsen em vez de Zaccagni.

22h17

59' Diagonal de Guerrero

O extremo foi libertado por Kane, mas o seu pé esquerdo estava demasiado aberto e a movimentar-se de forma ampla.

22h11

52' O episódio na área do Bayern

Imóvel bate a bola na área e depois cai no chão. A Lazio pediu pênalti devido à intervenção de De Ligt, mas o árbitro indicou continuar. O VAR não interfere.

22h03

O jogo começa novamente

Pontapé de saída para o Bayern.

21h49

Fim do primeiro tempo: Bayern – Lazio 2-0

Aos 45 minutos, gols de Kane e Muller decidiram a partida.

21h48

46' Bayern dobra: Muller

Escanteio: Immobile cabeceia por cima, De Ligt devolve para o centro e encontra Müller pronto para cabecear para a rede.

21h40

39' Kane marca: Bayern – Lazio 1-0

Guerrero chuta mal para a área, mas o chute vai direto para a cabeça de Kane, que não consegue errar no mano a mano com Providel.

21h37

37' Que oportunidade para os imóveis!

Cruzamento de Zaccagni, De Ligt cabeceia por cima: Immobile chuta a poucos centímetros do gol, mas a bola sai ao lado.

21h35

35' Dier cabeças

Grande cruzamento de Kimmich, Dier fez boa arrancada, mas a bola saiu um pouco alta: a cabeçada saiu ao lado do gol.

21h30

30' Estatísticas da primeira meia hora

A vantagem do Bayern na posse de bola. Leia todas as estatísticas aqui.

21h17

17' Kane é perigoso

Um chute de fora parece certeiro, mas seu desvio amplia o caminho da bola que vai parar no escanteio.

21h14

14' Providel recusa

Na cobrança de escanteio, a bola chega a Musiala: um chute forte, mas Providel está bem colocado e bloqueia.

21h07

6'Bayern respondeu

Sané recebe de Muller: Seu pé esquerdo em boa posição está fraco e central, e não há problema para Providel.

21h06

5' Primeiro chute de Guendouzi

O primeiro chute é dos biancocelesti: o meio-campista passa pelo adversário direto e chuta de fora da área com o pé direito: a bola passa ao lado do gol.

21:00

O jogo começa

Pontapé de saída para a Lazio.

20h45

Palavras de Lotito

O presidente da Lazio, Lotito, disse à Mediaset: “Com este jogo queremos alcançar a redenção merecida para fazer sonhar os nossos adeptos. Decisões dos juízes esportivos? Não faço comentários porque as coisas falam por si. Quem assistiu à partida pode opinar e avaliar se as penalidades foram adequadas ao que viu em campo. Procederemos nos locais apropriados para confirmar nossos motivos. Arquivos? Não conheço as questões e os fatos. Naquela época fui entrevistado para saber se tinha conhecimento prévio das pessoas que haviam atuado. Conheço Flory, como todos os presidentes de todos os matizes. Foi-me dado por Gravina. O resto faz parte das comunicações da sala. “Eu não tenho nenhum papel neste assunto.”.

20h30

Lázio em campo

A equipe vai a campo para se aquecer. A partida começa em meia hora.

20h15

Zaccagni: “A Lazio está pronta”

Zaccagni para Sky Sports: “Estamos num dos estádios mais bonitos do mundo, os detalhes fazem a diferença. Sabemos que será um jogo difícil frente a uma equipa muito forte, mas estamos preparados. Será necessária humildade, e precisaremos ser bons em sofrer em alguns momentos, sem ser esmagados. Minha condição? As coisas correram bem com o Milan, foi um longo período em que sofri muito, mas agora estou de volta e quero dar a minha opinião.“.

19h57

Formações oficiais

Bayern de Munique (4-2-3-1): preto; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerrero; Pavlovich, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Ken.

Lázio (4-3-3):Providil; Marosic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vicino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Imóvel, Zacajne.

19h45

A mensagem de Caicedo

Nas redes sociais, o ex-Biancocelesti quis fazer sentir o seu apoio: “Não estou em Mônaco, mas apoiarei em todos os lugares“.

19h30

Rei da Copa animado

Ciro Immobile é o maior goleador de todos os tempos da Lazio nas principais competições europeias com 26 gols: apenas Simone Inzaghi (15) tem mais gols que a turma de 1990 na Liga dos Campeões (nove em 12 partidas). Além disso, Ciro Immobile marcou 20 gols pela Lazio em 23 jogos europeus em casa (um a cada 85 minutos), em comparação com seis gols marcados em 20 jogos fora de casa pelos Biancocelesti, um a cada 231 minutos.

19h15

Lulic se junta a Radu: ele também está entre os torcedores da Lazio em Munique

O ex-ala acompanhou o time até a Alemanha com a torcida dos Biancocelesti. Consulte Mais informação.

19:00

Fãs encontram Radu no bar e a festa começa

Grande entusiasmo na Alemanha: o antigo defesa dos Biancocelesti também esteve presente. Leia tudo sobre o encontro aqui.

18h45

Classificação da UEFA, Itália apoia Lazio

O plano de Sarri para vencer o campeão alemão: Leia mais aqui.

18h30

A possível escalação de Sarri

Clique aqui para ver as possíveis escolhas para o treinador Biancocelesti.

18h15

Nosso correspondente em Munique

Daniel Rendon nos conta todas as novidades. Clique aqui para assistir ao vídeo.

18h

Começo

A partida está marcada para esta noite na Allianz Arena, em Munique. Começa às 21h.

Allianz Arena – Munique