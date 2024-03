Liga Europa: Atalanta em Lisboa contra o querido inimigo Sporting

Bérgamo, 5 de março de 2024 – novamente Sporting Lisboa Na estrada europeia, a Atalanta joga amanhã à noite, quarta-feira, 6 de março, no Estádio de Alvalade, às 18h45, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, regressando a Bérgamo no dia 14. O oitavo jogo continental em meio século entre os portugueses e a Atalanta. Bérgamo.

Estes velhos amigos portugueses

A primeira travessia em 1963: A deusa, recém-saída da única vitória nacional de sua história, venceu a Copa da Itália em San Siro contra o Torino, Ele enfrentou os portugueses na fase preliminar para chegar à Taça dos Vencedores das Taças, Com o jogo a duas mãos a terminar com um resultado total de 3-3, os portugueses venceram o jogo decisivo em Barcelona por 3-1. então Em março de 1988 Deusa Mondonico, time da Série B que na temporada anterior perdeu a final da Coppa Itália para o Napoli, que também conquistou o título da Liga Italiana, A equipa defrontou o grande favorito, o Sporting, nos quartos-de-final, eliminando-os no empate 1-1 em Alvalade, com um golo decisivo marcado por Aldo Cantarotti. Isso deu aos nerazzurri uma qualificação histórica para as semifinais, que depois perderam para o belga Malins. Aquela deusa jogou na segunda divisão, Com vários Stromberg, Prandelli, Brogna, Bonacina e Garlinifoi pela primeira vez um player regional na Europa, a anos-luz de distância do grupo multinacional hoje liderado por Gian Piero Gasperini, com jogadores experientes e com experiência internacional como Koopmeiners, De Roon, De Ketelaere, Lookman ou Pasalic. Sporting ocupa primeiro lugar na Liga portuguesa com 59 pontos em 23 jornadasum ponto à frente do rival da cidade, o Benfica, e recém-saído de uma vitória em casa por 3-2 sobre o Varense, depois de ter garantido o Passou no playoff preliminar ao derrotar o time suíço Young Boys Venceu por 3-1 em Berna e empatou 1-1 em Lisboa.

Últimos precedentes

Nas duas comparações anteriores Na fase preliminar, a Atalanta venceu no dia 5 de outubro, no Estádio de Alvaladecom o primeiro tempo dominando por 2 a 0 com gols de Scalvini e Ruggieri, e uma recuperação parcial dos portugueses com gol de Gjokeris de pênalti. De volta a Bérgamo houve empate 1-1 com gol de Scamacca no primeiro tempo e empate de Edwards no segundo tempo, empate que permitiu à equipe de Gasperini vencer cedo o Grupo D, entrar direto nas oitavas de final e pular a rodada intermediária do as eliminatórias. Com o rebaixamento da Liga dos Campeões. Depois de três meses, parece que ambas as equipes se desenvolveram taticamente e ficaram mais fortes. As previsões permanecem equilibradas com um ligeiro favor para a Atalanta, tanto pelos precedentes de queda quanto pela vantagem de colocar o trabalhador de campo em Gewiss na próxima semana, no jogo de volta. Gasperini viajou para Portugal com plantel praticamente completo e diversas opções em todos os departamentos. Possível Confirmação na frente da dupla Lookman-De Ketelaere Com Scamacca como opção: O avançado romeno de 24 anos pode intervir como titular para dar algo de imediato, tendo em conta os seus problemas de causar impacto durante o jogo. Um meio-campo blindado que inclui um trio de De Roon – Ederson – Koopmeiners, Holm vai jogar no fliperamaficou de fora no domingo em Torino, e Ruggeri, atrás dos três titulares Djemsetti-Scalvini-Kolasinac que guarda o gol defendido por Carnesecchi.

Possíveis formações

Sporting (3-4-3):Israel; Diomandi, Coates, Matthews Reis; Esgayo, Bragança (Murrieta), Hgulmand, Santos; Edwards, Geokeris, Bout Gonsalves.

Todos: Amorim

Atalanta (3-4-2-1): Carnecici. Scalvini, Djemseti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lockman; De ketilleri.

Todos jasperini Assista ao jogo entre Sporting e Atalanta: Ao vivo às quartas-feiras a partir das 18h45 no DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport