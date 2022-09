“Se a ADL construir uma grande equipe, ela também pode me mandar para aquele país”

para mim Rádio Nápoles Centraldurante Futebol no rádioJornalista Umberto chiarielloConcentre-se em um trabalho importante Nápoles Aurélio De Laurentiis. No verão em que todos os grandes nomes saíram, substituindo a maioria deles por jogadores “desconhecidos” (e agora revelados em grande nível), houve críticas excessivas, segundo o jornalista, ao patrono dos napolitanos.

“A história deste verão e desses anos em Nápoles é bem conhecida: De Laurentiis é acusado de má comunicação, sem dúvida. Muitas vezes exagerado em tons e palavras, o que significa criticar a pizza napolitana? Ele se irrita com os desentendimentos ridículos com os torcedores do Napoli, mas pede desculpas aos outros entrevistas. “vender e ir” Foi o slogan mais popular ultimamente, quando em vez disso foi o que nos trouxe de volta ao futebol que é baseado em fatos objetivos, mas para as pessoas isso não importa.”

chiariello

Chiariello sobre De Laurentiis: “Se for um grande time, eles podem me enviar um fã *** o”

Humberto chiarielloEntão continue com uma retrospectiva dos pedidos dos fãs do verão passado Mercado.

“Como torcedor do Napoli, sinto-me ofendido por Moxedano, Corbelli e Ferlaino. Se De Laurentiis me mandar para os torcedores e me der um time dos sonhos, não me importo. Se neste verão ele quisesse seguir as pessoas, ele teria mantido Mertens, mas o projeto previa um recomeço investindo 35 milhões para Raspad’oro, um grande peão do futebol italiano. Não podemos nos ofender com um presidente que nos dá campeões e nos faz chegar ao topo. Eu o critiquei e continuarei a fazê-lo em termos de contato e setor juvenil, mas não posso levar em conta o que ele fez porque é um dos poucos que sabe jogar futebol com Pozzo e Bercasi. Ao contrário do quiosque Nougat, você tem isso em mente e não ajuda você“.