Renovação do goleiro

Os últimos anos de Alex não foram fáceis mérito Para Nápoles e certamente não foi fácil continuar Este torneio começacom o Mercado Ainda está aberto esperando a chegada de outro goleiro. Contudo, O futebolista italiano mostrou dureza Ele mereceu o lugar de partida conquistado por David Ospina.

Nápoles renova Meret (Getty Images)

Sofreu cinco gols e três gols em sete partidas, com o Napoli classificado como a segunda melhor defesa do campeonato, atrás apenas da Atalanta com três gols sofridos. Um excelente início de torneio pelos Azzurri também méritoque tem Gravado no bom desempenho do Napoli também com defesas importantes.

Renovação de mérito: Napoli dá um passo à frente

A ser abordado agora há um discurso sobre renovação: O contrato do goleiro italiano de fato Expira em junho de 2023 E para mantê-lo na camisa azul É necessário definir um novo acordo. De acordo com o que está escrito na edição de hoje do RepúblicaNapoli quer recompensar os méritos de Alex Merritt com Ajuste salarial de 1,4 milhão proposto neste verão.