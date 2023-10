Assista ao jogo na galeria de imprensa. Por fim, José atacou Lega e o árbitro

Faltavam apenas alguns minutos para o pontapé inicial contra o Inter Roma na tarde de ontem, quando o rosto de José Mourinho apareceu aos repórteres na galeria de imprensa. Ele assistiu quase todo o primeiro tempo em uma posição inusitada. Certamente seria útil entender melhor como sua equipe se saiu em campo e quais erros poderiam ser corrigidos. Escusado será dizer que a sua chegada provocou uma multidão de telemóveis, transportados por fãs e pelos próprios jornalistas para homenagear o convidado inesperado. Ele permaneceu no local até 5 minutos antes do final do primeiro tempo, quando saiu para se dirigir ao ônibus dos Giallorossi, de onde deu instruções durante o intervalo e no segundo tempo. Após a partida, os portugueses continuaram o ataque: “Lamento o resultado porque os meninos fizeram um esforço importante e o gol poderia ter sido evitado. Lamento também a falta de respeito com os jogadores: atitude do Marisca em direção a Mancini.” “Isso prova tudo. Viemos aqui sem metade do time e com mais um presente do campeonato, porque jogamos no domingo e não podemos jogar na segunda…” Também pedimos desculpas a Christanti. “Chegamos com um pouco de falta de energia, não temos muita rotação – palavras dele -. Preparamos eles para esperar por eles. Lamentamos o gol tardio porque poderíamos ter levado um ponto para casa. O Inter é forte.” “Eles têm uma equipe mais ampla, com certeza. Aos 60 minutos os titulares saíram do banco. Não tivemos energia para jogar 90 minutos levantando-os. Tivemos que administrar e fizemos bem, antes do gol Um gol que poderia ter sido evitado, e depois: “Tornou-se difícil recuperar”. toneladas métricas