Siner-Medvedev 2-1 (7-6, 4-6, 6-3), transmissão ao vivo da ATP Final em Viena

Viena, Áustria) – Yannick Siner Ganha o campeonato Viena, ATP 500 Que aconteceu em quadras duras Viena Stadthal Na capital, Viena. Depois de acertá-lo PequimAzul mais uma vez supera o atual campeão Daniel Medvedev em Três sets muito apertados – 7-6 (7), 4-6, 6-3 – Depois de mais de 3 horas de batalha: o jovem de 22 anos do Tirol do Sul venceu Título X Na vida profissional, o quarto No sonho 2023. Reviva a partida.

19h05

Pecador, publicação social

“Que semana em Viena! Não poderia estar mais feliz por conquistar o título aqui esta semana e com o meu nível de desempenho em campo em todas as partidas. À minha equipe, obrigado por tudo! #10”Estas são as palavras do italiano nas redes sociais após o sucesso no ATP Tour de Viena.

18h45

Erro, título e dados finais: detalhes

22 anos de Sesto Postria Até agora ele ganhou BMestres 1000‘, três ‘500‘ E você ‘250‘. sobre 13 finais disputadas Até este ponto do circuito, o Tirol do Sul tem alguns Perdido Apenas 3.

18h30

Sinner, adversário no torneio Masters 1000 em Paris-Bercy

No Campeonato Francês o jovem de 22 anos de Sesto Pusteria Semente nº 4Começa em Segunda rodadaOnde aguarda o vencedor da partida entre o americano Mackenzie MacDonald E quem é o jogador? qualificações.

18h10

Pecador, quantas obrigações no horizonte

Azul, fresco Título X Numa carreira que conquistou Viena“Ele agora estará ocupado no ‘Rolex Paris Masters’, é claro.”1000‘EU Percyantes Finais ATP para Turim.

17h55

Medvedev: “Parabéns, Siner, esperamos estar novamente na final.”

“Parabéns ao Yannick, em determinado momento pensei que conseguiria pegá-lo mas não consegui“. como Daniel Medvedev Comentários quentes sobre a derrota em o último No’ATP de Viena contra Yannick Siner. “Já nos encontramos três vezes. Esperamos nos encontrar novamente na final em outra ocasião“, Desejo dos moscovitas. Nações Unidas agradecimentos especiais E também ao grande público presente em Praça central Viena: “Você esperava uma grande partida e conseguiu“. Glosa final engraçada da língua russa: “Nem todo mundo sabe: tenho problema em não conseguir defender o título“, apontando para Medvedev Em meio a risadas, ele afirma:Vou tentar novamente na próxima vez“.

17h43

Sua mãe pecadora sofre com ele nas arquibancadas de Viena

A partida final entre a seleção do Tirol do Sul e Medvedev é muito intensa não só em campo, mas também nas arquibancadas. (Todos os detalhes)

17h39

O pecador eleva a taça ao céu!

Viena fica azul: o tirol do sul de 22 anos eleva o décimo título da sua carreira aos céus da Áustria.

17h35

ATP Viena, é hora de premiações

Está tudo pronto na quadra central do Wiener Stadthalle para a cerimônia de premiação: começamos com Medvedev, depois é a vez do vencedor, Jannik Sinner!

17h32

Ecstasy Sinner: “Estou feliz, que combinação!”

Fresco da vitória emATP 500 para Viena, Yannick Siner Comentários quentes vitória No Campeonato Austríaco ele acabou de vencer a partida final contra Medvedev: “Estou bem fisicamente e mentalmente. Ela jogou bem no primeiro set e conseguiu voltar à partida quando Daniel estava na frente. Ele tentou ampliar as trocas, mas consegui aproveitar os muitos break points que tive. Estou feliz, foi acima de tudo um jogo mental. Jogo da vida? Um dos melhores três a cinco jogos já disputados: o jogo das finais é especial. Perdi muitas vezes para o Daniel, mas vencê-lo em Pequim me deu confiança“.

17h23

Ó pecador, a vitória de Viena te santifica: é por isso

O Tirol do Sul é superior ao Russo Danilo Medvedev Em três sets e vitórias emATP 500 para Viena: Um sucesso importante para o italiano de 22 anos que conquista Título X Na profissão (il o quarto em 2023 Dream) e portanto equivale a um monstro sagrado do tênis italiano como Adriano Panata.

17h18

Partida, preparação e partida: Pecadores vencem em Viena!

O sul-tirolês venceu Daniil Medvedev em três sets (7-6 (7), 4-6, 6-3) e vence o Campeonato de Viena 2023! Décimo título profissional do Azul!

17h12

Medvedev reduz a diferença: 3-5

O russo segura o saque após salvar um break point. Sinner manda de volta para a partida.

17h07

O pecador “vê” a vitória: 5-2!

Azul reforça a quebra com o primeiro ás do terceiro set. Agora o azul trabalhará para vencer o torneio ATP Viena!

17h03

Lunático errado: 4-2!

Pausa para Azul e partida aos 15 minutos: Medvedev começou a sentir grande cansaço físico.

16h58

Medvedev reduz a diferença: 2-3

Contra-chute do russo que segura o saque aos 15. O cansaço começa a aparecer.

16h54

Sinner vence o Infinity Match 4: 3-1!

Puro entretenimento no Wiener Stadthalle: um jogo impressionante com um valor brutal de trinta e dois pontos Pelos dois campeões em campo, e o Tirol do Sul decidiu no nono break point. (Leia tudo)

16h32

Pontuações de erro: 2-1

A equipe do Tirol do Sul sobe rapidamente para 40-0, mas Medvedev não consegue e empata o placar. No par, o russo conseguiu um break point, anulado pelo azul.

16h25

Medvedev se salva: 1-1

O russo salva três break points. Que remorso para o pecador!

16h14

Siner, que início de terceiro set: 1-0

A equipe do Tirol do Sul venceu a primeira partida do Grupo C com vantagens.

16h05

Medvedev vence o segundo set!

O russo venceu o segundo set por 6 a 4 após 50 minutos de jogo, uma hora e 52 minutos no total.

16h02

Pecador aí: 4-5!

A partida terminou em zero para o jogador do Tirol do Sul mencionado abaixo. Com a mudança de quadra, Medvedev trabalha para vencer o segundo set.

16:00

Pecador preenche a lacuna: 3-5

O jogador do Tirol do Sul recupera uma das duas quebras, graças a um erro de forehand do russo e à subsequente dupla falta.

15h55

Medvedev, controle total: 5-2

Pausa para o russo, que quebra o saque pela segunda vez consecutiva. Agora o russo trabalha para estender a final de Viena para o terceiro set.

15h52

Medvedev está no controle agora: 4-2

O russo segura o saque aos 15 e vai para o intervalo.

15h48

Medvedev quebrou: 3-2

Na idade de 30-30 anos, os transeuntes russos zombam do pecador. O jogador moscovita encerrou a partida graças a um forehand errado do time azul e venceu o intervalo na quarta tentativa.

15h44

Medvedev não desiste: 2-2

O russo vence um jogo de vantagem muito complexo e devolve tudo ao par.

15h36

Grande jogo: 2-1

Terceiro jogo impressionante: Blue anulou três break points e conseguiu reduzir um com um ponto de vitória na rede após atacar com um forehand cruzado.

15h25

Medvedev responde ao presente: 1-1

O russo também mantém o saque aos 30 e atinge o par.

15h23

Sinner também começou bem no segundo set: 1-0

Blue terminou o primeiro game do segundo set aos 30 com o quarto ás da partida e o primeiro vencedor.

15h16

Siner vence o primeiro set no tiebreak

A equipe do Tirol do Sul venceu a primeira parte da ATP Final Viena: 7-6 (7) placar após uma hora de batalha.

15h15

Pecador Avançado: 8-7

O segundo ponto de seleção é azul.

15h14

Ainda empatado: 6-6

Falta de backhand para um pecador: agora mude de quadra.

15h11

Pecador, que personagem: 4-4

Tem a parte anti-azul que equilibra as notas. Que partida em Viena!

15h09

Medvedev lidera por 4-2

Mudamos a nossa posição, pois o russo lidera por dois pontos.

15h06

Pecador avança, mas Medvedev coloca a flecha: 1-3

O azul imediatamente assume a liderança com um pequeno intervalo, mas o russo não tem e marca três pontos seguidos.

15h04

Sinner empata: 6-6, vamos para o tie-break

Jogo infinito vencido pelas azuis com vantagens: O primeiro set é decidido no tiebreak.

14h57

Medvedev à frente: 6-5

Sinner liderava por 30 a 0, mas o russo, que somava quatro pontos seguidos, tomou a iniciativa e voltou a “sugerir” o primeiro set.

14h52

Pecador completo: 5-5

Um primeiro jogo sem gols para o time do Tirol do Sul, que imediatamente empatou o placar.

14h50

Medvedev “testemunha” o primeiro set: 5-4

Partida complicada para o russo que volta dos 15 aos 30. Agora mude de quadra e depois Sinner trabalhará para permanecer no grupo.

14h45

Pecador restaura o equilíbrio: 4-4

A equipe do Tirol do Sul recuperou do 0-15 com três pontos seguidos. Aos 40-30, Blue finaliza a partida com um ótimo forehand na linha.

14h41

Medvedev inadequado: 4-3

O russo encerrou a partida aos 15 minutos e saiu na frente da partida.

14h38

A falta restaura a paridade: 3-3!

A reviravolta foi completada para o Azul, que venceu uma partida muito equilibrada e com vantagens, terminando com a primeira vitória.

14h32

Contra-Pecador: 2-3

Resposta de aplausos ao jogador do Tirol do Sul, que marcou o intervalo a zero e aproveitou uma dupla falta inicial de Medvedev.

14h29

Medvedev, aqui está o intervalo: 3-1

Perdendo por 0 a 30, o russo recuperou a liderança graças a duas faltas do azul com um chute forte.

14h22

Medvedev devolve a flecha: 2-1

A partida ficou sem gols para o russo, que fechou a partida com seu terceiro craque em apenas três jogos.

14h21

A falta iguala imediatamente o placar: 1-1

O Tirol do Sul inicia a rodada com uma vantagem de 30 a 0, Medvedev reage, mas Jannik termina a partida com dois pontos que devolvem o empate.

14h17

Medvedev, que começo: 1-0

O russo vai imediatamente para 30-0 mas Siner recupera para 30-30. Porém, o russo de Moscou vence a primeira rodada de saque como ás e vencedor de forehand.

14h12

A final do ATP Viena já começou!

O capítulo final do torneio austríaco já começou: o saque de Medvedev.

14h08

O pecador ganha o sorteio: começa o aquecimento

Azul vence Ele pinta: escolha Responder. Agora clássico Aquecimentos antes do jogo E então começará o tão esperado o último.

14h05

Pecador e Medvedev em campo

Ambos os jogadores estão fazendo seu trabalho Entrada Em concreto Tribunal central Subordinar Viena StadthalEm meio a uma grande recepção do público presente nas arquibancadas.

14h

Pecador Medvedev, está tudo pronto em Viena

E aqui estamos: a cortina está prestes a subirEspera final Do heroísmo ATP 500 Entre o azul e o russo.

13h45

Paris Bercy, Arnaldi não estará lá

o Mestres Parisienses 1000quem vai sair Amanhã (30 de outubro) Que incluirá heróis kafir E Medvedevo jovem de 22 anos de Sanremo que anuncia derrotas taxa fixa: Ele deveria ter jogado primeiro round Contra os suíços Stan Wawrinka.

13h30

Cuidado, pecador, Medvedev não quer parar: o motivo

o 2023 Até agora tem sido um Ano dourado para Tenista russo: 64 Partidas vencidas pelo jogador moscovita de 27 anos, outra vez Do craque espanhol Carlos Alcaraz.

13h15

Pecador e recorde especial em marcos: aqui está o que

Tão longe como Yannick A. ganhou Vienavocê alcançará a altura Ele ganhou 10 torneios ATP. Vai valer a pena Fábio Fognini eu vou pegar Adriano Panata Quem está orgulhoso da vitória de A Torneio Slamo Roland Garros Subordinar 1976.

12h55

Medvedev já venceu em Viena

Daniil Medvedev é o atual campeão austríaco. No ano passado, o tenista russo derrotou o canadense Denis Shapovalov na final em três sets, 4-6, 6-3, 6-1, em partida que durou 2 horas e 10 minutos. Nas quartas de final do torneio, Daniil Medvedev eliminou Jannik Sinner, que hoje estava pronto para uma doce vingança diante da mesma torcida.

12h45

Pecador Medvedev, o placar recompensa o russo

Hoje seráOitava comparação Entre tenistas: A balança vê que o russo Daniil Medvedev está claramente à frente da curva até agora Ele venceu seis das sete partidas. No entanto, o último cruzamento viu uma vitória Yannick Siner Isso foi há três semanas Ele derrotou seu oponente na final do Campeonato ATP em Pequim. O italiano perdeu duas últimas partidas para o russo em 2023: em Miami e Rotterdam. Medvedev já conquistou outras quatro vitórias.

12h30

Sinner-Medvedev: onde assistir na TV e ao vivo

Desafio entre Pecador e MedvedevA partida final do torneio ATP 500 será transmitida em Viena TV ao vivo e transmissão ao vivo. É aqui que… (todos os detalhes)

Wiener Stadthal, Viena (Áustria)