Liao: “Os primeiros dois anos em Milão foram difíceis, Pioli e Ibra foram decisivos”. Sobre o futuro: “Quero aproveitar todas as oportunidades” | primeira página

atacante do MilanEle conseguiu uma entrevista com a revista óleoEle encontra vários aspectos de sua vida diária. Com base em sua experiência no clube rossonero:. Quando você chega em Milão, você sabe que tem que ser um vencedor, muitas lendas vestiram a mesma camisa que você e ganharam muitos troféus. Sinta-o e experimente-o imediatamente.Que mantenho perto todos os dias.”

Então Leão acrescentou:O Zlatan é um exemplo, ele me ensinou a importância de perguntar, sempre com foco, mesmo fora de campo. Falamos sempre que podemos, não como profissionais ou colegas, mas como homens. Agora eu quero aproveitar todas as oportunidades que surgem, eu quero ser o protagonista E mereço o meu lugar na equipa titular da seleção portuguesa. E se houver uma chance de ganhar, isso seria muito legal.”