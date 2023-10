Acompanhe todas as atualizações ao vivo

Milão – A espera está aumentando Jogo do Inter Roma, décima rodada do Campeonato Italiano Agendado para hoje (29 de outubro, 18h) no San Siro. Os Giallorossi vão desafiar a equipe de Inzaghi Sem Dybala E Mourinho está suspensoMas está lá Lukaku é o ex-grande que deverá ser um candidato Torcedores de longa data acompanham o pré-jogo em direto…

Inter Roma (18h) em tempo real: notícias, estatísticas e placar

14h

Inter Roma: possível escalação

Quatro horas antes do início Inter Roma em San Siro Torcedores de ambos os times estão esperando para descobrir Seleções de Simone Inzaghi e José Mourinho. Entre os Giallorossi caminhamos para Na confirmação de touro Desde o primeiro minutoAqui está a escalação possível. (todos os detalhes)

Inter Roma, possível escalação

13h48

Lukaku, que estará lá para apoiá-lo em San Siro

Corrida especial para Lukaku x Inter em San Siro: Seus antigos torcedores competem com ele e ele tentará arrastar a Roma à vitória. no momento A presença da mãe não é esperadaMas eles estarão nas arquibancadas do Meazza Muitos amigos estão dispostos a apoiá-lo.

13h37

Moratti: “O Inter é o favorito, mas a Roma…”

“Será uma grande partida. Espero uma batalha.”. Falar primeiro sobre Inter-Roma é Massimo Moratti, o ex-presidente nerazzurri que alcançou uma “tripla” histórica com Mourinho Em 2010. “O Inter é definitivamente o favorito” Ele disse em uma intervenção na rede KTP –Para mim está claro que é o time mais forte do torneio. Porém, este ano, José Mourinho também tem uma boa equipa, até porque pode contar com Romelu Lukaku. Ouvi dizer que os torcedores do Inter vão competir com ele, mas acho que isso não o impedirá de jogar o seu jogo. Para ele eu digo: se você é um grande jogador, os apitos não devem afetar seu desempenho em campo. Mourinho não está qualificado? isso é lamentável – concluiu Moratti –. “Estou sempre do lado de Mourinho. Já faz algum tempo que não nos falamos. Quem sabe nos próximos dias teremos a oportunidade de conversar.”.

13h15

Programa Inter até San Siro

Inter passa a noite Em declínio na Appianou. De lá, a equipe de Simone Inzaghi partirá por volta das 16h. Em direção a San SiroOnde, às seis da tarde Roma enfrentará o ex-astro Lukaku.

12h42

Os primeiros torcedores da Roma chegam a Milão

Os primeiros torcedores da Roma são Ele chegou à estação de Milão, onde são esperados 3.800 torcedores dos Giallorossi Depois que a equipe de Mourinho se comprometeu com o San Siro contra o Inter.

11:53

Amigos de Lukaku: “Vai? Ele está sorrindo e não perdeu o sono”

Os torcedores do Inter estão Pronto para desafiar Lukaku Por ocasião do jogo San Siro x Roma, mas da Bélgica ao Milan, Quem conhece bem “Big Rom” Ele tem certeza de que não será afetado. Enquanto isso é É pacífico e tranquilo no hotel… (todos os detalhes)

11:38

Lukaku marca 600 gols e torcedores da Roma o acusam

Na véspera do jogo do Inter Roma, muitos torcedores da Roma foram a Fiumicino para cumprimentar a equipe que estava de partida Para pagar “Quarto Grande”Quem jogará contra seus ex-companheiros no San Siro 600ª corrida como profissional… (Leia tudo)

11h23

Inter Roma e Spalletti esperados em San Siro

Entre os muitos dignitários e profissionais esperados em San Siro para assistir ao jogo do Inter Roma Tem também Luciano Spalletti: ex-técnico dos dois times. Atual técnico da seleção nacional Os Blues estarão observando de perto Participa da partida “Miazza”.

11:08

Programa Roma para San Siro

esse Programa da Roma para o jogo do San Siro contra o Inter: Após o café da manhã, o almoço está programado para as 13h e depois o lanche para as 16h30. Lukaku e seus companheiros deixarão o hotel Em direção ao estádio.

10:12

A lição que Mourinho gostaria de aprender com a África do Sul

Vitória e resistência: África do Sul confirma-se campeã mundial de rugby Contra a Nova Zelândia, que joga melhor. Lição aprendida com ‘Springboks’ É isso que Mourinho quer. (saiba mais)

