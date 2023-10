Baroni: “É uma pena termos perdido na última bola, mas houve muitas coisas boas.”

Técnico de Gialloblu: “Não fomos muito interativos. Na final tivemos que evitar aquele cruzamento.”

Marco BaroniSky falou sobre a derrota do Verona para a Juventus aos 96 minutos.

“No primeiro tempo – diz o treinador do Gialloblu – eles tiveram a distância certa e pressionaram, depois no segundo tempo recuamos um pouco. A Juventus pressionou, eles têm fisicalidade. “Bastou pressionar primeiro e, em vez disso, não reagimos muito ao sair e carregar a cruz. Os meninos trabalharam com dedicação, interesse e pressão. “Há muitas coisas boas e muito trabalho a fazer.”

Dupla de ataque? Dijuric e Bonazzoli tiveram um bom desempenho, desde que se aguentassem fisicamente. Conseguimos passar a bola com frases, mas precisamos trabalhar mais a profundidade do ataque. Perdemos por 1 a 0 para Atalanta, Juventus e Inter? “A equipa é forte, mas há mais para fazer no ataque e estamos à procura de soluções”.

28 de outubro – 23h33

