Um refúgio e amor pela culinária

Uma semana para lembrar. Yannick Siner Ele venceu o torneio ATP500 de Viena ao derrotar o russo Daniil Medvedev no final da partida final que durou mais de três horas e erguer a taça na frente de seus pais. Padre Hanspeter e Madre Sieglinde. Era raro vê-los nas arquibancadas nas partidas de Yannick – isso só aconteceu nas Finais da Próxima Geração, em Milão, em 2019 – mas foi também o segredo de uma semana verdadeiramente especial para o tenista de Sesto Busteria. E o primeiro pensamento depois da vitória foi dirigido especificamente a eles, aos muitos sacrifícios feitos (“Eu dei um pouco mas eles também deram um pouco, deixar o filho com 13 anos não é fácil”) e à semana que passamos juntos, foi real e significativo. “Em Viena tomamos café da manhã juntos a semana toda e foi estranho porque isso não acontecia há anos – Ele disse “Quando chego em casa, nas montanhas, nunca fico mais de dois dias, então uma semana inteira de café da manhã com meus pais foi diferente e divertida, mas também linda e especial.”

Abrigo e cozinha Padre Hanspeter, nascido em 1964, e mãe Sieglinde, dois anos mais nova. Eles trabalharam juntos no abrigo Fondovalle (Talschlusshütte) em Val Fiscalina: Hanspeter como cozinheiro e Siglinde como garçonete que recebe os clientes na sala de jantar. No entanto, durante alguns meses, as qualidades do Padre Hanspeter na cozinha levaram-no a integrar a equipa do tenista como chef, e a Jannik e à tripulação que o segue pelo mundo: «Ele ficou na cozinha por quarenta anosVinte deles estão no abrigo de Val Fiscalina e a partir de torneios nos Estados Unidos começaram a passear comigo. Cozinhar é a vida dele e me sinto feliz, passamos pouco tempo juntos, então estamos tentando compensar", disse Jannik há algum tempo. Mamãe Siglinde agora também cuida da casa de férias Criado no apartamento da família em Sesto Pusteria, Casa Sener.

o irmão Durante a semana do torneio de Viena, as câmeras seguiam frequentemente a mãe Sieglinde e ela parecia muito preocupada, especialmente durante a tensa final contra Medvedev. Isto é raro, porque ambos os pais são decididamente conservadores. E Sieglinde Ele explicou durante o Campeonato de Wimbledon de 2023, onde Sinner chegou às semifinais, por que não segue Jannik constantemente: “Não suporto vê-lo, sinto algo aqui no estômago, é demais para mim”. Isto aplica-se aos jogos ao vivo, bem como aos transmitidos pela televisão, especialmente se forem decisivos. Família do pecado – que também faz parte sinalque nasceu em Rostov, na Rússia, em 1998 e foi adotado por Hanspeter e Sieglinde quando eles pensaram que nunca seriam capazes de ter filhos – é uma imagem de felicidade, e não apenas agora que Jannik é uma estrela mundial do tênis.

Pai e treinador substituto Uma história de humildade, trabalho e educação, como aquele dia nos campos de futebol de Sesto Pusteria: Yannick tem 10 anos e joga no time local (Sexten, onde os amigos ainda jogam, e que o tenista vai assistir nas pouquíssimas horas livres), mas chega em casa chorando. O treinador o substituiu e ele não aceitou bem. O curioso é que o treinador era Abe Hanspeter: «Você sabe o que meu pai fez? Me mande embora, me mande embora", diz Jannik à mãe Sieglinde em casa. Motivo? Ele recebeu a bola no meio do campo e se livrou de metade do time adversário, e continuou marcando sozinho. Sem repassar para os companheiros. "A lição ajudou ele", disse sua mãe divertida. Na família Sinner, como é Na vida (no trabalho em um abrigo ou em uma equipe esportiva profissional de classe mundial), o trabalho em equipe é fundamental. Hunspeter explicou isso a Jannik desde que era criança

