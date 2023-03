Nápoles, guerra de gangues de ultras alemães no centro: um carro da polícia está pegando fogo

Meia hora de guerra No centro histórico de Nápoles. depois de um dia Tensãoesperando e tentando evitar o contato entre os torcedores da casa e aprox. 500 ultras afiliadoEintracht Frankfurt Ele chegou à cidade apesar da proibição de ver Auda oitavas para campeõesOs confrontos começaram por volta das 16h30. liberar fogos de artifíciobombas de fumaça, arrancando mesas e cadeiras de bar, garrafas E pedras. Com a entrada da polícia Equipamento de controle de motim No meio de tentar evitar comunicação entre fãs. Tudo o que ele temia aconteceu. E em você luta Eles eram Queimar a coleira Carros de polícia e outros carros. Teatro de embates e repetições assaltos Eles têm sido Praça de Jesus e ruas adjacentes. Com os policiais forçados a voltar para os becos e usando i gás lacrimogêneo para tentar acabar com a violência.

Os confrontos começaram quando torcedores alemães foram autorizados na manhã de quarta-feira a marchar pela praça central da capital Beira-MarEles tiveram que pegar os ônibus que iriam buscá-los Ele voltou para o hotel onde eles ficaram. Até então, dezenas tinham aparecido criadores de problemas com o rosto coberto que se envolveu em uma briga enquanto a polícia, em equipamento anti-motim, estava ocupada com Taksim facções e dispersar os ultras. E para apoiar a torcida alemã, segundo o que vazou nas últimas horas, alguns ultras doAtlanta com o que eu sou geminação. Por volta das 17h30, os ultras do Eintracht foram carregados em ônibus e escoltados até o hotel onde estavam hospedados e onde provavelmente estariam. selecionado. Durante a viagem, alguns partidos dos napolitanos tentaram uma nova agressão atirando pedras e outros objetos contra as carruagens.

A presença policial foi imediatamente intensa para evitar possíveis confrontos com eles membros violentos Tifo em Nápoles, vítima de várias emboscadas em Frankfurt na primeira mão. Especificamente por causa da violência na primeira mão governadoria Ela ordenou a proibição da venda de vales para todos os cidadãos alemães, no entanto Tar Campânia A medida anulou sua retenção Falta de motivação E muito geral. Então a província foi novamente ativada por um decreto relativo ao sol população Em Frankfurt e o apelo a juízes administrativos Proposta pelo clube alemão foi anulada.

Com isso, os ultras do Eintracht Curve decidiram partir para o Napoli, apesar de não poderem comparecer à partida marcada para o estádio Maradona. E lá localização onde eles podem ver Voltar Dos oitavos de final da Liga dos Campeões permanece uma incógnita poucas horas após o apito inicial. De fato, o hotel deles anunciou que não está transmitindo a partida. A tensão já havia aumentado ontem à noite: durante a transferência em ônibus Em direção ao hotel, um grupo de napolitanos lançou foguetes E pedras contra os alemães torpedeados, enquanto dezenas de alemães faziam golpes de torpedo ataques barra contra Praça Bellinifechado na época.

A intervenção policial já evitou o contato entre a multidão em diversas ocasiões. Alguns agentes notaram, na noite de terça-feira, na Piazza Dante a presença de cerca de 100 torcedores do Napoli atribuídos a associações curva b Do estádio de Maradona, que foi dividido em pequeno grupoum dos quais, para escapar do controle do volante, arrancou e abandonou 5 mastros Plástico, dois bombas de fumaça que isso foguete.

Nas horas seguintes, cerca de 150 torcedores atribuídos a grupos de curva amuitos dos quais são rosto coberto E armado leilões Das bandeiras, depois de sempre encontrá-los na praça de Dante, moveu-se e observou-os DigosPercorreram as diferentes ruas da cidade até pararem nas imediações do hotel que albergava os adeptos alemães, a quem não conseguiram chegar graças ao dispositivo de ordem pública aí localizado. Ainda na zona hoteleira, durante a noite, outros grupos de adeptos napolitanos armaram-se pedrasE garrafas e mastros de bandeira.

“Estou em constante contato com governador e com questor. Espero que a situação possa ser tratada Inofensivo disse o prefeito de Nápoles Gaetano Manfredi. Hoje deve ser um grande dia dia de festa E esportes espero que sim Comportamento violento não afeta segurança dos cidadãos”, acrescentou, referindo-se “amargo” Sobre as “decisões certas” que ele toma Ministério do Interior: “Quando há essas situações, é sempre a mesma coisa derrota do esporte”.