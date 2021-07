A Dinamarca venceu a República Tcheca por 2 a 1 e chegou às semifinais após 29 anos. Shayk pinça Ronaldo, mas não basta | primeira página

Depois de Espanha e Itália A Dinamarca vai realizar um sonho que estava ausente desde 1992 e voltar às semifinais do Campeonato Europeu com uma vitória por 2 a 1 sobre a República Tcheca. Kier e os seus colaboradores só precisaram de uma vez, a primeira, para garantir o confronto com uma equipa checa que chegou na luta principal talvez um pouco cansada ou assustada, cujo golo foi de 1-0. Delaney Após 5 minutos, ele arbitrou a partida nas apostas preferenciais do técnico Hjolmand. objetivo 2-0 Dolberg Dá a ele mais paz de espírito e 2-1 Verificar O segundo tempo nada mais é do que um flash improvisado em uma corrida que deixa muita amargura na boca pelo que foi mostrado até agora.

Subito Delaney – Não era hora de entrar em campo e a Dinamarca imediatamente assumiu a liderança. É a cabeça de Delaney que se destaca nos desenvolvimentos de esquina Ele desafiou a República Tcheca e venceu o Vaclic por 1-0. Uma chuva fria da qual a equipe tcheca luta para acordar enquanto Schek e seus companheiros sofrem com a fisicalidade dos defensores dinamarqueses a ponto de anular os perigos do gol de Schmeichel.

Duplo – Então o primeiro episódio só chega aos 22 quando buracos, enviado verticalmente por Masopust chuta em Kasper Schmeichel em uma saída baixa de um ângulo estreito. Uma sugestão de reação que não alimenta os efeitos desejados, visto que a Dinamarca ainda é a primeira a se tornar perigosa com o forte direito de Damsgaard Na percussão memorizou Vaclik e depois dobrou com Dolberg Tão bom em carregar a cruz em um beijo Bela.

Elud Shake – As entradas de Jankto e Krmencik mudam instantaneamente a cara da República Tcheca no início da recuperação e é imediatamente Casper Schmeichel Para manter sua equipe à tona, primeiro no chute de longo alcance de Kremencic e depois na metade da altura da mão esquerda de Barak. No entanto, o filho de Peter não pôde fazer nada logo depois disso Um cheque no meio da área espera seu próprio sinal Ele manda o primeiro serviço direto para o canto mais distante para 2-1.

Stocks – Desta vez é a Dinamarca que muda com Hjulmand que tira Dolberg (três gols neste Campeonato Europeu e recordista da seleção nacional como Brian Laudrup e Jon Dahl Tomasson na última fase deste torneio) e Damsgaard para Norgaard e Poulsen. O atacante do Lipisa não conseguiu acertar a bola no contra-ataque com o pé direito Vaclic Assim, a República Tcheca está mais uma vez tentando o caminho de 2-2 com Jankto, que também foi achado à esquerda para o canto, mas desviou para um pontapé de canto do super Kjaer.

29 anos depois – Desta vez, a reação dinamarquesa está lá e ainda está toda aos pés de Poulsen que, equilibrado pelo recém-introduzido Wass, tentou novamente na mosca de Vaclik privando-o da alegria do gol e do 3-1 que teria encerrado as contas. O goleiro tcheco que o Napoli tanto ama também venceu os anos 80 ao negar Mihli O caminho do gol após um triângulo no limite e a batida na primeira trave bloqueia de pé a canto. As recentes mudanças no Silhavy só enganaram a República Tcheca porque nem mesmo Vydra (que substituiu Schick que chegou a 5 gols e estava no topo da tabela de artilheiros com Cristiano Ronaldo) e Darida conseguiram trazer riscos reais para o gol que defende. Schmeichel. Ao apito triplo, a Dinamarca comemora mais uma vez, em uma campanha europeia que começou com o drama de Eriksen, Mas é também no nome que dá a um povo inteiro um sonho perdido há 29 anos, do milagre de ’92 ‘contado no cinema