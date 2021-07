Milan em xeque, Real enfrenta Pogba contra Juventus

Mas depois das oitavas de final, a possibilidade é real. O atacante tcheco já marcou quatro gols, como Benzema (nocaute) e um a menos que Cristiano Ronaldo (também fora do jogo).

Contra a Dinamarca, ele pode levar o primeiro lugar, e muitos agora estão prontos mais uma vez para apostar no atacante tcheco, que fez muito bem na Sampdoria, mas ao mesmo tempo está decepcionado com os anos em Roma.

O Milan, diante da necessidade de comprar dois atacantes, pensa muito na gente, mas o Bayer Leverkusen avalia isso em nada menos que 40 milhões. Um número que os rossoneri não podem gastar hoje, mas encontram por meio de algumas transferências de atores não centrais do projeto.

Exemplo LEAO Esse Milan estimou 25 milhões, o outro escapar de Que pode ser deixado para 12-13. Em suma, com as juntas certas, Maldini e Massara podem chegar a Schick, uma posição de ponta-de-lança há algum tempo no seu radar, razão pela qual já começaram os primeiros contactos com o Bayer Leverkusen.

No entanto, a chegada da ex-Roma não excluirá a compra giroscópio. O clube rossonero está pronto para levá-lo apenas de graça, sem ter que pagar nada aos cofres do Chelsea, com quem o atacante renovou por um ano. A proposta do Milan seria então um contrato de dois anos por € 4-4,5 milhões por temporada, mas primeiro o francês terá que convencer os azuis a abrir mão do dinheiro de seu cartão.

Os dias quentes também estão na frente da salvação concessões Com Celino afrouxando o aperto após o pedido rossonero de desconto. A participação em dinheiro pode ser reduzida graças ao envolvimento de dois jovens nas negociações e um deles será Ulzer da primavera. Não é um processo fácil, como o que ele teria que fazer novamente POGBA para a Juventus.

A aventura no Euro 2020 e a aventura com o Manchester United praticamente terminaram no final dos créditos. Seu contrato expira em 2022 e o Real Madrid está considerando uma troca com ele Varang. O meio-campista português não parece pronto para renovar com Blancos, razão pela qual Florentino Perez se antecipou ao negócio, queimando a Juventus ao longo do tempo, que nas últimas semanas tem se concentrado muito na compra Locatelli de Sassuolo.

Depois tem quem é como a Lazio, com a mesma confissão de Dies Tarre, antes de pensar em como fortalecer a equipe de Sarri, tem que arrumar algumas posições na saída. Entre esses também haverá Coréia. O jogador adora o Paris Saint-Germain e o Inter, seu ex-técnico Simone Inzaghi, que também espera notícias do lateral-direito.

Venda sábiode fato, força a empresa a buscar uma alternativa e parece que a lista de candidatos qualificados se reduziu a 3 perfis: BellerinE a Marcos Alonso e Florença.

Para os primeiros, os nerazzurri estariam dispostos a tomar um empréstimo oneroso com direito de resgate que o Arsenal gostaria de transformar em um passivo. A situação é diferente para o lateral do Chelsea, pois será necessária uma fórmula mais criativa dada a cara da loja de Abramovich, razão pela qual nos últimos dias foi ideia de Florenzi deixar a Roma depois de um ano. Empréstimo para o Paris Saint-Germain.

Além disso, Marotta também busca uma solução para Joao mario. O interesse real do Benfica, mas não a presença de uma cláusula anti-dedutível. Em vez disso, o Sporting de Lisboa tem direito de preferência, pelo que o Inter deve informar a LFC em caso de oferta de outros clubes portugueses.

Capítulo oficial: a partir de hoje Musu Ele é realmente um jogador franco para Atalanta, enquanto Juan mata Ele renovou mais um ano com o Manchester United e, assim, estendeu seu contrato até 2022.