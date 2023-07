Skamaca só quer Roma, Pinto levanta proposta: Situação | primeira página

Gianluca Scamacca sempre quis a Roma. Mesmo quando é um arquivo Milão, Mesmo quando ele tentou bater JuventusMesmo quando é um amigo Vratesi Ele o “traiu” ao preferir o Inter. Seu desejo – reafirmado hoje nas páginas da Gazzetta dello Sport – Ele está voltando para a cidade onde cresceu e onde moram sua mãe e irmã, com quem mantém uma relação muito forte. Os primeiros contactos entre Roma e West Ham datam de há cerca de um mês. Os “giallorossi” pediram-lhe um empréstimo caro, mas o clube inglês sempre afirmou que quer incluir um compromisso de resgate, talvez relacionado com a presença. Por outro lado, Skamaca desembarcou há um ano em Londres por quase 40 milhões.

Exibições – Roma nestas horas vai elevar a fasquia Aumente o número de empréstimos onerosos e o impulso do atacante Amarelo e vermelho também podem ser reavaliados no futuro. O West Ham está demorando, mas gostaria de pelo menos assumir o compromisso associado à qualificação para a Liga dos Campeões. Mourinho está convencido de que pode fazer Scamaka sair após o ano cinzento da Premier League, mas ainda tem nomes Murata e Tarimi que são difíceis de implementar por vários motivos. A sensação é que o West Ham acabará por ‘agradar’ com o dinheiro na esperança de Gianluca florescer nos amarelos e vermelhos.