O lateral dinamarquês se apresentará em breve como o Gelorussi

Durante os dias úteis um triângulo Streaming em nome de piadas entre automático E Dybalaquem não sorri muito é o diretor desportivo bentoque está tentando concluir o Empréstimo Rasmus nas próximas horas Christensen de Leeds. O lateral já deu o aval à transferência e as negociações estão a um passo de serem finalizadas, com o dinamarquês a aterrar na capital.

Ele também relata A Gazeta Esportivasituação relacionada Sabitzer afiliado Bayern Mônaco A situação é ainda mais complicada, pois o contrato de empréstimo só será aceito com certeza pelo clube Giallorossi no ano que vem.

No que diz respeito aos amistosos, a equipe, apesar de recuar em Portugalcom certeza você jogará três partidas, mesmo que apenas duas datas estejam marcadas no momento: 26 de julho e a 2 de agosto, contra times espanhóis e portugueses. Para cancelar o amistoso, um Cingapura contra o esporasO clube não terá que pagar multas, mas está trabalhando para organizar um amistoso em 2024.