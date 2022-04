Inter, Handanovic é o melhor no negativo

Na Primeira Divisão, o esloveno lidera a classificação negativa, à frente de Rui Patricio: apenas 2 golos foram sofridos nos últimos 8 jogos em todas as competições.

Não só foi a tão esperada segunda vitória consecutiva que faltava no campeonato desde 2021 contra o Verona, mas mais uma vez a porta de Samir Handanovic permaneceu fechada com um lance duplo. Graças ao esloveno – providência em Simeone pouco depois de meia hora – e a todo o departamento defensivo Nerazzurri, que com uma exceção sempre protegeu seu capitão.

topo da lista – Este número não é insignificante, porque se é verdade que o Inter é o melhor ataque do campeonato, também é verdade que ter a porta de segurança atrás de si dá uma segurança única a toda a equipa. Esta é uma característica que os campeões italianos demonstraram por longos períodos da temporada e que agora é uma excelente base para enfrentar o final da temporada. Na Série A, ninguém rala muito Folha em branco Quanto marcou Samir Handanovic: 14 no total, mais do que Rui Patricio da Roma em campo hoje contra o Salernitana (mas o português ia jogar outro jogo).

um hit – A imagem da atuação de Handanovic contra o Verona é um episódio aos 34 minutos: o Inter tem o controle total da partida, mas, do nada, Giovanni Simeone conseguiu deslizar entre as camisas dos Nerazzurri com uma triangularidade apertada e focar no gol. campeões italianos. O esloveno sai apenas o suficiente para bloquear o chute do argentino e empurrar a bola para fora na cobrança de escanteio. Além do líder buscar a regeneração, Providência o único momento em que foi seriamente questionado, toda a fase defensiva subindo no tom do Inter. A defesa conta com Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, que raramente lutam enquanto, na ausência de Stephane de Vrij, Danilo D’Ambrosio está convencido, tal como Federico Dimarco esteve ontem à noite. Por fim, o meio-campo volta a filtrar adequadamente, o que limita os erros “livres” e, assim, suporta toda a estrutura do Inzaghi. READ MotoGP na Argentina: Oliveira, Honda e Yamaha. Números para Termas de Rio Hondo

em atenção – De fato, deve-se enfatizar que a generosidade defensiva foi característica apenas da primeira parte desta crise no início de 2022. De fato, se o escopo for estendido a todas as competições, o Inter conquistou apenas 2 gols nos últimos 8 jogos: este é uma dobradinha de 1 a 1 no meio de março contra o Torino e a Fiorentina. Assim, Inzaghi primeiro reorganizou os mecanismos defensivos e agora pretende implorar pelos ataques do time: estava 5 a 0 para o Salernitana, há mais de um mês, os nerazzurri não conseguiram marcar mais de um gol na partida. Atrás desses alvos sem objetivo, há a primeira chave para desbloquear a segunda estrela.

10 de abril de 2022 (alteração em 10 de abril de 2022 | 09:18)

