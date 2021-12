Feliz Natal das estrelas do esporte: Ronaldo, Ibrahimovic, Neymar …

O dia 25 de dezembro também é um dia especial para as estrelas do esporte: que estão com a família, com amor, que, ironicamente, todos queriam perpetuar a ideia do Natal nas redes sociais.

O Natal é um dia especial para todos, incluindo os atletas. E muitos, quase todos, fazem questão de enviar saudações aos seus seguidores, ou aos seus entes queridos, enviando mensagens ou simplesmente sorrindo. Porque até um sorriso pode ser um presente precioso. Aqui estão as melhores postagens sociais de Natal do mundo dos esportes

na família – Cristiano Ronaldo Poses com toda a família na escada, fazendo o mesmo Lewandowski de pijama e louis Suarez debaixo da árvore. Neymar Ela está vestindo uma roupa com estampa de leopardo vermelho. Mourinho Veja o filho dele se maquiar, Manuel Locatelli Curtindo a árvore com sua namorada Tessa e o cachorrinho. Erling Haaland Em vez disso, ele celebra a alegria: de certa forma … zen.

paradoxo – Também uma foto de família do Marcelo Brozovic: Esposa de Sylvega, filhos Emma e Patrick e … um boneco do Homem-Aranha. siro Fixo Em vez disso, ele parabeniza Covid, postando um vídeo de sua esposa Jessica e filha dançando: “Esperamos que este vídeo dê um momento de diversão para todos aqueles que nos amam estão vivendo ou passaram momentos difíceis. Parabéns aos meus lindos dançarinos.” Alessio Sakara, um veterano italiano de artes marciais mistas, se disfarça de Papai Noel e deseja “Daje sempre”, enquanto Daniele se disfarça de “Rei Toretto” Scardina Ele avisa: “Não diga às crianças que o Papai Noel não existe ou ficaremos com raiva.” Ibrahimovic Pelo contrário, é sempre a mesma: ela deseja à sua maneira, com um dedo médio gentil … READ Portugal parou de brincar

luxo e viagens – Connor McGregor Nunca perca uma oportunidade de ostentar o luxo: uma série de fotos para mostrar uma sala cheia de brinquedos que o Papai Noel trouxe para seus filhos na Irlanda. Alguém aproveita para fazer uma viagem no Natal: Tyson muito bravo é um Times Square, Nova York, Marcel Jacobs Em um hotel no Tirol do Sul, Papau Gomez Com o camarada Ocampos em Dubai, onde também há Lautaro Martinez.

25 de dezembro de 2021 (alteração em 25 de dezembro de 2021 | 14:59)

