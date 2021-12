Mourinho na Copa da África? A Nigéria tentou: “Conversamos com ele”.

José Mourinho na Copa da África. O cenário faz-te sorrir, até porque os portugueses têm contrato com a Roma e a competição vai começar dentro de pouco mais de duas semanas. No entanto, a ideia estava lá. Veio direto de Nigéria, Sim, ele tentou o grande tiro.

O fato foi revelado à estação de TV nigeriana “This is Nigeria”. Amago Pinnick, O chefe do sindicato local. Tudo confirmado, sem digressões: a Nigéria tentou com Mourinho.

“Nós discutimos isso. Não posso dizer que não falamos com ele: falamos. Nosso Ministro do Esporte também falou com ele. Não acho que haja algo de errado com isso. “

A vontade da Nigéria dependia apenas de Mourinho na Copa Africana de Nações, com algum tipo de contrato temporário. Porém, nada a fazer: O técnico da Roma rejeitou a oferta das Super Águias, que atualmente se encontram sem um comissário técnico após a demissão de Gernot Rohr há cerca de dez dias.

Ela escolheu o alvo

Então, talvez seja hora de sentar no banco na Nigéria Jose Pesero. Este é outro português. O ex-FC Porto e Sporting, e ex-deputado Carlos Queiroz no banco do Real Madrid, está desempregado depois de deixar a Venezuela em agosto. Pode não ser Mourinho, mas ele realmente aquece os corações dos nigerianos.