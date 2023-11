Estratégia de Marotta: Ital-Inter necessário para o Scudetto, todas as jogadas azuis chegando | primeira página

Ditados lançados pelo CEO da Área Esportiva do Inter, Giuseppe MarottaConvidado de hoje Fórum de esportes DLA Piper, Foi claro. As estratégias durante as negociações giram em torno dos mecanismos que impulsionam o mercado de transferências: do zero às oportunidades que devem ser exploradas, até chegar a uma linha precisa que o clube nerazzurri, ao longo dos anos, tenta rastrear e seguir docilmente. , aquilo é Preste atenção, acompanhe e estude todos os talentosos jovens jogadores de futebol italianos do nosso movimento. Por outro lado, o que Marotta anunciou aplica-se às diversas chegadas, ao longo dos anos, de jogadores como DeMarco, Bastoni, Fratesi e Acerbi, para citar alguns: “Devemos atingir a meta, não através de injeções contínuas de dinheiro, mas através de oportunidades isso… Trazido a você pelo mercado, incluindo zero parâmetros. “É como criar um núcleo sólido de italianos: como o objetivo é vencer o campeonato italiano, criar um núcleo sólido de italianos torna mais fácil vencer o campeonato.” O objetivo declarado é a Liga Italiana, e Marotta traçou o limite sobre os métodos pelos quais esse objetivo será alcançado: focar nos italianos. Então, temos que nos perguntar: quais são os gols azuis na Viale della Liberazione?

