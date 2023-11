“Não sei se vou ficar” – Corriere.it

O seu contrato expira no final desta temporada e o futuro de José Mourinho é um tema que se torna uma triste contagem decrescente para quem está na Roma, que nunca abandonará o português no banco. “E se eu ficar aqui?” Não sei”. Três palavras e outra resposta ambígua, não muito longe da resposta a quem o interceptou pela manhã perto do Estádio Olímpico e lhe fez a mesma pergunta. A sua renovação com a Roma é uma preocupação com o ambiente e a sua (não) resposta de carranca e beijo aos adeptos que lhe perguntaram qual o assunto que mais os preocupava não lhes dá esperança.

o futuro

Hoje em dia, há um ano, já começávamos a falar do término do contrato de Mourinho. Depois, por ordem de declarações, primeiro (e em diversas ocasiões) convocou uma reunião com os proprietários, depois admitiu ter recebido e rejeitado “a oferta de emprego mais importante e mais insana da história do futebol” e finalmente confirmou que, embora não soubesse quando, um dia trabalharia.O que há na Península Arábica? Estas são as peças de um quebra-cabeça complexo. Agora, porém, existe a Roma, ainda que não se fale de futuro com os proprietários, a mesma que surpreendeu a todos em maio de 2021 com um anúncio verdadeiramente especial. E agora? “A última vez que falei com Dan (Friedkin) foi dez minutos após o final da partida contra a Lazio, ao telefone do meu escritório – disse Mourinho em entrevista à Rai -. Na semana passada falei com Ryan (filho do presidente). “Vamos falar sobre o trabalho de hoje, não sobre renovação.”