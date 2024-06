Obstáculos no caminho para Portugal

Geórgia, Portugal, República Checa e Turquia competem pela qualificação para o Grupo F do UEFA Euro 2024, agendado de 14 de junho a 14 de julho na Alemanha. No primeiro dia, serão disputados Turquia e Geórgia (terça-feira, 18 de junho, às 18h00) e Portugal e República Checa (terça-feira, dia 18, às 21h00), enquanto no segundo dia, Geórgia e República Checa (sábado, 22, às 3h00). horas) e Turquia e Portugal (sábado das 22h00 às 18h00). Por fim, para concluir o programa, Geórgia-Portugal e República Checa-Turquia, que decorrerá em simultâneo na quarta-feira, dia 26, às 21h00.

Euro 2024, calendário do Grupo Seis

18 de junho: Türkiye – Geórgia (Dortmund, 18:00)

18 de junho: Portugal – República Checa (Leipzig, 21h00)

22 de junho: Geórgia – República Tcheca (Hamburgo, 15h)

22 de junho: Turquia – Portugal (Dortmund, 18h00)

26 de junho: República Tcheca x Türkiye (Hamburgo, 21h)

26 de junho: Geórgia – Portugal (Gelsenkirchen, 21h)

Euro 2024, favoritos para o Grupo F

Diante de todos, no onze titular do Grupo F, encontramos sem dúvida Portugal, vencedor da edição de 2016. Os portugueses contam com personalidades de alto nível, como Bruno Fernandes, Ruben Dias, João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha. João Félix, Diogo Jota e Rafael Leão, além do sempre verde Cristiano Ronaldo. Os comandados de Roberto Martinez tiveram uma atuação clara nas eliminatórias, registrando dez vitórias em dez partidas.

Atrás dos portugueses, no papel, encontramos a Turquia, uma equipa que não é desprovida de talento, embora nem sempre consistente. Nas eliminatórias, a equipe de Montella conquistou o primeiro lugar do Grupo Quatro, à frente da Croácia, o que demonstrou os valores artísticos que possui. Voltando à hierarquia, República Checa e Geórgia, mas atenção aos georgianos, na sua primeira participação histórica na fase final do Campeonato da Europa: os homens de Willy Sagnol, que obtiveram o cartão de qualificação para o Campeonato da Europa das Nações de 2024 após derrotar o Luxemburgo primeiro e depois disso. A Grécia, de facto, quer surpreender. Para isso, contarão com a estrela Khvicha Kvaratskhelia.