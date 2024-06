Roland Garros: Djokovic se aposenta e Sinner é o número 1 do mundo. “O sonho de todo mundo, desculpe Novak” – Notícias

Um dia perfeito para Jannik Siner, o primeiro italiano a ser número um do mundo e chegar à sua primeira semifinal em Roland Garros. O feito histórico para Sesto Busteria, de 22 anos, e para todo o ténis italiano, foi alcançado em meia hora, tempo que decorreu entre a notícia da desistência de Novak Djokovic do torneio, cedendo assim o mundo. O trono e sua vitória nas quartas de final sobre o búlgaro Igor Dimitrov.

Em uma ascensão imparável, o Tirol do Sul levou seis anos para chegar ao topo do ranking ATP. Ele entrou em 2018 com um sonho na cabeça e, quando descobriu que o havia alcançado, não conseguiu aguentar. Ele relembrou seus sentimentos e alegria, mas, como é típico do estilo Golden Boy, também prestou homenagem ao agora ex-número 1: “É um momento especial, é o sonho de todos se tornar o número 1 do mundo, mas conhecer Novak em desta forma é ótimo. Desculpe: desejo-lhe uma rápida recuperação.”

Durante dias, em Paris e Itália, o momento de transcendência foi aguardado, visto que apenas uma vitória nos Grand Slams desta temporada teria permitido a Djokovic defender a posição que ocupou na sua carreira durante um total de 428 semanas. Mais ou menos oito anos. O campeão sérvio não desistiu, numa época difícil, depois da lesão que sofreu ontem no segundo grupo frente ao Cerundolo, mas a vitória que alcançou no quinto grupo foi paga por uma lesão no menisco, que o obrigou hoje a anunciar a sua retirada do torneio. A competição.

Sinner estava em quadra naquele momento, liderando por 2 sets a 0 (6-2, 6-4) sobre Igor Dimitrov e perto de vencer o terceiro set para chegar pela primeira vez às semifinais em Paris, torneio que ele arriscou . Perdeu devido a problemas na anca direita, o que o obrigou a retirar-se em Madrid e a perder a oportunidade de participar em jogos internacionais. “Você é o número 1”, alguém gritou para ele da arquibancada. Azul não reagiu, mas perdeu um pouco o fio da partida, permitindo ao búlgaro forçá-lo ao tie-break, onde decidiu a partida por decisão.

Missão cumprida, agora temos dois dias para nos prepararmos para as semifinais e aproveitar o recorde do ranking, enquanto a notícia se espalha instantaneamente pelo mundo. Das páginas da ATP e Roland Garros aos principais sites de informação e, portanto, às redes sociais, o jovem sul-tirolês tornou-se o homem do dia, e entre as notícias, histórias e galerias de fotos começaram a chover elogios pela conquista histórica alcançada. .

Do primeiro-ministro, Giorgia Meloni, aos líderes do desporto e do ténis, Giovanni Malago e Angelo Benaggi, a nova estrela do desporto italiano foi elogiada não só pelos resultados, mas também pelo seu carácter, uma qualidade que não é secundária. para o país. campeão e que ele próprio disse querer defender: “É muito importante que eu continue sendo o homem que sou, um homem normal e isso é algo que posso controlar. O sucesso não poderei mudar minha identidade – disse ele em uma imprensa. conferência em Paris – gosto de fazer coisas normais com… As pessoas que amo, claro que sou o número 1 (o 29º na história, editor), estou feliz com isso e espero continuar assim por um tempo, mas há muito trabalho por trás disso, muitos sacrifícios que fiz quando era jovem e que sempre continuei fazendo para melhorar “Eu mesmo, mas não me pressiono por ter que vencer todos os torneios.”

Talvez não todos, mas depois de vencer o Aberto da Austrália, Athim voltou-se para a vitória em Roland Garros, o que testemunhará o seu papel para além dos números e dos cálculos do resultado. A partida e as tacadas disputadas nos últimos dias, depois das preocupações das últimas semanas, voltam ao ATP Finals, Melbourne e aos torneios vencidos na primavera, que é o jogo do novo número um.

