A redenção de Stefanini. Ganhou em Portugal

O início da temporada tem sido de altos e baixos e muito abaixo das expectativas que estabeleci, dado que o ano de 2023 será enquadrado. Mas só nos últimos dias ocorreu para ela uma possível inversão de tendência: Lucrezia Stefanini conquistou de facto o seu primeiro título internacional, no que diz respeito a 2024. A tenista de Carmignano participou no “XXI Montemor Ladies Open” em. Montemor Novo, competição organizada em Portugal. Ela alcançou a vitória final ao vencer todas as cinco partidas: começou no primeiro turno derrotando a atleta local Matilda Georgi (6-3, 6-0) e depois derrotou sucessivamente a australiana Elena Mesic (3-6, 6-3). , 6-3) A finlandesa Anatasia Kulikova (6-1, 6-3) e a indiana Ankita Raina (6-1, 6-2). Um caminho claro permitiu-lhe se classificar para a final, onde eliminou a australiana Talia Gibson com um placar claro de 6-4, 6-0. Assim, ele ganhou sua décima Copa Internacional ITF. Depois de alcançar a nonagésima nona posição e assim entrar no ranking dos cem melhores tenistas do mundo, Lucrécia ocupa agora a centésima sexagésima nona posição no ranking mundial. Mas há todas as condições necessárias para regressar ao topo, com apenas 26 anos. Quem sabe, talvez a vitória portuguesa represente o ponto de partida final para o (re)lançamento.

