Urgente: Napoli definiu a nova meta Di Lorenzo abrirá caminho para ele

O capitão azzurri deixa espaço para a nova contratação. Os fãs terão que se acostumar rapidamente com este cenário inesperado.

O verão do Napoli e de seu novo técnico, Antonio Conte, não será dos mais fáceis. Depois que seu agente disse… João de Lourenço Ele relutantemente se tornou um bode expiatório para uma série de eventos negativos e resultados ainda piores em campo.

Os fãs mal podem esperar para seguir em frente, e se esse sacrifício final for necessário para isso, com a morte em seus corações eles dirão simAdeus Para o ex-capitão. No futebol, as emoções já não conseguem lidar com a lógica do mercado.

A administração não estaria despreparada para esta saída potencial. Já haveria clubes importantes da Série A e além interessados ​​no jogador, com Di Lorenzo querendo permanecer na Série A de qualquer maneira. Maná já foi selecionado Fortalecer Perfeito para substituir o antigo favorito dos fãs da Azzurri.

Veja o que pode acontecer nas próximas horas: Di Lorenzo já terá em mãos uma oferta concreta do clube e chegará em seu lugar Jogador de futebol da França. Parece que a história da transferência já foi escrita, e agora só falta o final e as fotos habituais.

Tiro corcunda

A Juventus, ou melhor, os rivais perenes, seria o time interessado em Di Lorenzo. Os Bianconeri já haviam alcançado Acordo Geral Com a ala direita. Agora a bola vai para o presidente De Laurentiis, que quer resistir ao máximo aumentando o preço.

Enquanto isso, o diretor esportivo do Napoli, Manna, já tem um substituto disponível. Foi assim que nasceram os boatos da França: segundo o Telefoot, de fato, haverá um jogador Expiração do contrato Em Marselha, o que seria perfeito para Nápoles.

A identidade do novo golpe

De acordo com a mídia francesa Jonathan Noel O Napoli é forte e estuda negociar com o Olympique de Marselha. O clube francês pede 15 milhões de euros, com contrato do extremo até junho de 2025.

A última cláusula facilitaria muito os homens do mercado de transferências de De Laurentiis. As consequências para Di Lorenzo já começaram e os fãs esperam de todo o coração que isso aconteça Nova compra Isso pode deixar todos emocionados. O futebol avança e não espera por ninguém. A temporada 2024/25 já começou e deve ser bem diferente daquela que acabou de terminar.